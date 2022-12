Scharf aber fair – Gewürze einfach nachhaltig, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Mit Radiotipps

9.30 KOMÖDIE

Don Camillos Rückkehr (Il ritorno di Don Camillo, I/F 1953, Julien Duvivier) Nach der Verbannung in die Berge kehrt Pfarrer Don Camillo in sein Dorf in der Poebene zurück, wo es wieder Wickel mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone gibt. Der zweite Teil der Giovanni-Guareschi-Verfilmungen mit Fernandel und Gino Cervi als streitlustigen wie versöhnungsbereiten Widersachern. Bis 11.15, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Scharf aber fair – Gewürze einfach nachhaltig Exotische Gewürze gelten als Selbstverständlichkeit. Dabei stammen die meisten aus Entwicklungsländern und werden unter Einsatz von Pestiziden angebaut. Bis 20.15, Arte

21.05 AUSTRO-KRIMI

Kottan ermittelt: Hartlgasse 16a (A 1976, Peter Patzak) Mord in einem Bassena-Zinshaus in der Brigittenau. Die milieusichere erste Folge der Kottan-Reihe mit Peter Vogel als rüpelhaftem Ermittler und der Musik von Georg Danzer. Folge zwei, Der Geburtstag, im Anschluss. Bis 22.40, ORF 3

Peter Vogel als grantelnder Ermittler Kottan in "Hartlgasse 16a", der ersten Folge der legendären Krimireihe von Peter Patzak, ORF 3, 21.05 Uhr. Foto: ORF/Satel-Film

21.55 DOKUMENTATION

Walt Disney – Der Zauberer (1–2/2) (USA 2015, Sarah Colt) Mit Micky Maus und unzähligen Animationsfilmklassikern hat Walt Disney den Grundstein für ein Imperium der Unterhaltungsindustrie gelegt und sich ins popkulturelle Gedächtnis eingeschrieben. Sarah Colts zweiteilige Doku versucht die Geschichte und widersprüchliche Persönlichkeit Disneys auszuleuchten. Bis 1.40, Arte

23.05 JANE AUSTEN

Emma (GB 2020, Autumn de Wilde) Die junge Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) lebt als wohlhabende Dame auf dem Anwesen ihres Vaters (Bill Nighy), wo sie mit ihrer Lieblingsbeschäftigung, der Vermittlung von Liebesbeziehungen, für Chaos sorgt. Fein besetzte Adaption von Jane Austens Roman. Bis 1.00, ORF 1

1.30 RACHEDRAMA

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (USA/GB 2017, Martin McDonagh) Weil die Polizei nach der brutalen Ermordung ihrer Tochter untätig bleibt, nutzt Mildred Hayes (Frances McDormand) die Reklametafeln am Ortseingang von Ebbing für eine Anklage – mit dramatischen Folgen für den ganzen Ort. McDormand und Sam Rockwell wurden mit Darsteller-Oscars bedacht. Bis 3.20, ORF 1