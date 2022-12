Matthias Mayer rast zu Tal. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Bormio – Der Kärntner Matthias Mayer hat am Dienstag in Bormio im Abschlusstraining für die alpine Weltcup-Abfahrt der Ski-Männer nach Rang vier vom Vortag Position drei belegt. Sein Rückstand auf den klar vorangelegenen Norweger Aleksander Aamodt Kilde betrug allerdings 1,58 Sek. Dazwischen klassierte sich Mattia Casse, der Italiener büßte 1,13 Sek. auf den Führenden im Disziplin-Weltcup ein. Daniel Hemetsberger reihte sich als zweitbester ÖSV-Läufer auf Platz zwölf ein (+2,23).

Nächstbester aus dem rot-weiß-roten Quartett für das Rennen am Mittwoch (11.30 Uhr, live ORF 1) war Stefan Babinsky (+3,32) als 25.. Otmar Striedinger (41./+4,37), Vincent Kriechmayr (49./+5,05) und Julian Schütter (56./+6,33 nach Torfehler) reihten sich weiter hinten ein. Nicht am Start stand außer Raphael Haaser Beat Feuz. Der Schweizer hatte schon das erste Training ausgelassen, er passt nun offiziell wegen einer Grippe. Der 35-Jährige wird im Jänner in Wengen und Kitzbühel seine Karriere beenden.

Am Donnerstag (11.30 Uhr, live ORF 1) wird in Bormio ein Super-G gefahren. Außer den genannten ÖSV-Läufern sollen da auch noch Lukas Feuerstein und Weltcup-Debütant Andreas Ploier antreten. (APA; 27.12.2022)