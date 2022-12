Radiotipps für Mittwoch

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Licht am Ende des Semmering-Basistunnels Lokalaugenschein auf der Tunnelbaustelle und in den umliegenden Orten in Niederösterreich und der Steiermark. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Was ein Schweizer Historiker in Kanada erlebte Der Schweizer Historiker Manuel Menrath forscht zu indianischer Kultur der First Nations in Kanada. Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: 12 Fragen an den Philosophen Peter Kampits Der ehemalige Vorstand des Instituts für Philosophie der Uni Wien ist 80 Jahre alt geworden. Bis 22.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 28.12.2022)