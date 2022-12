Laut Medwedews Prognosen wird Elon Musk 2023 zum Präsidenten der Rest-USA nach dem Bürgerkrieg. (Dieses Symbolbild wurde mithilfe der Bilder-KI Stable Diffusion erzeugt.) Foto: DER STANDARD/Pichler/Stable Diffusion

Die russische Propaganda legt einen Jahresendspurt hin. Erst kürzlich visualisierte man in einem Video, dass Europäer ihre Weihnachtsbeleuchtung künftig mit elektrifizierten Hamsterlaufrädern betreiben und das arme Haustier im Jahr darauf mangels Nahrungsmitteln im Weihnachtsdinner verarbeiten müssen. Nun legt Dmitri Medwedew, Chef des Sicherheitsrates, auf Twitter nach.

In einem zehnteiligen Thread liefert der Politiker einen "bescheidenen Beitrag" zum "Bewerb um die wildesten Hypothesen" eine Reihe von Prognosen zur Entwicklung der EU und der USA im kommenden Jahr. Die bizarren Voraussagen darüber, "was 2023 passieren kann", provozierten auch Reaktionen von Elon Musk, der in diesen ebenfalls vorkommt.

Hohe Energiepreise und irgendwas mit Nazis

Medwedew sieht einen Anstieg der Ölpreise auf 150 Dollar pro Barrel und der Gaspreise auf 5.000 Dollar pro tausend Kubikmeter voraus. Nach aktuellem Preisniveau wäre das für Öl in etwa eine Verdoppelung und für Gas eine Verdreifachung.

Ein Auszug aus den Voraussagen von Medwedew. Foto: Screenshot/Twitter

Zudem werde das Vereinigte Königreich wieder der EU beitreten, die in weiterer Folge auseinanderbrechen werde. Das werde auch das Ende des Euros bedeuten. Polen und Ungarn würden schließlich den Westen "der ehemals existierenden Ukraine okkupieren", so Medwedew, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs schon mehrfach mit scharfen Drohungen gegenüber dem Westen aufgefallen ist.

Gemäß dem russischen Narrativ, dass man Nazis bekämpfe, sieht er auch die Gründung eines "Vierten Reichs" kommen, das Deutschland und "seine Satelliten" umfasst, von Polen über das Baltikum bis hin zur "Republik Kyiv" reichend. Allerdings werde Krieg zwischen diesem Reich und Frankreich ausbrechen, was eine Teilung Europas und die Aufspaltung Polens zur Folge haben werde. Zudem werde sich Nordirland von Großbritannien lossagen und der Republik Irland anschließen.

US-Bürgerkrieg und Musk als Präsident

Für die USA sieht Medwedew Bürgerkrieg voraus, als dessen Resultat Kalifornien und Texas unabhängige Staaten werden würden, wobei Texas einen Staatenbund mit Mexiko eingehen werde. Zudem würden neue Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, die Elon Musk in vielen Bundesstaaten für die Republikaner gewinnen werde.

Die größten Börsen und andere Finanzinstitutionen würden die USA verlassen und nach Asien abwandern. Schließlich werde das globale Finanzsystem kollabieren und dabei den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank mit sich reißen, woraufhin Dollar und Euro ihren Status als beliebte Reservenwährung verlieren würden.

Schließlich richtet Medwedew auch noch "saisonale Grüße" an alle "angelsächsischen Freunde und ihre glücklich grunzenden Schweinchen" aus.

Musks Reaktion. Foto: Screenshot/Twitter

Musk: "Absurdeste Vorhersagen, die ich je gehört habe"

Der laut Medwedew künftige Präsident der Rest-USA, Elon Musk, kommentierte die Prognosen in einer ersten Reaktion mit den Worten "Epischer Thread!!". Auch das sorgte für Zündstoff, da einige andere Kommentatoren dies als Lob für die Ansagen des russischen Politikers interpretierten.

Musk ergänzte schließlich ein paar Stunden später: "Das sind definitiv die absurdesten Vorhersagen, die ich je gehört habe. Sie zeigen auch erstaunliche Ahnungslosigkeit hinsichtlich des Fortschritts bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und erneuerbarer Energie." Zudem schickte er ein Kommando an den "Remind me of this"-Bot, damit dieser ihn in einem Jahr an den Thread erinnert.

Dmitri Medwedew gilt als enger Vertrauter von Wladimir Putin. Von 2008 bis 2012 hatte er die Präsidentschaft inne, ehe Putin wieder übernahm, der sich mittlerweile per Verfassungsänderung zusätzliche Amtszeiten ohne Intermezzo ermöglichte. (gpi, 27.12.22)