ZDF-Intendant Norbert Himmler ist gegen eine Fusion seines Hauses mit der ARD. "Ich finde es falsch, den publizistischen Wettbewerb von ARD und ZDF infrage zu stellen. Ich halte ihn für essenziell", sagt Himmler der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es sei wichtig, "dass wir in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der an entscheidenden Stellen auch im Wettbewerb steht und deshalb auch Pluralität, Vielfalt und Qualität zutage fördert".

Gegen Machtkonzentration

"Stellen Sie sich vor, wir hätten nur noch eine öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung in Deutschland oder nur noch von einem Sender Wahlberichterstattung. Das wäre eine Machtkonzentration in einer Hand, die gerade in Zeiten, in denen gefordert wird, dass Macht möglichst verteilt sein sollte, wirklich falsch ist", so Himmer.

ARD-Chef Tom Buhrow sagte kürzlich wie berichtet der "Welt am Sonntag". dass 2023 "das Jahr der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" werde. "Wer am Status quo festhält, gefährdet die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", so Buhrow. Auch die frühere Anregung, ARD und ZDF gegebenenfalls zusammenzulegen, bleibe auf dem Tisch.