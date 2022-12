Eine Lufthansa-747 im Landeanflug (Symbolbild). Foto: AP/Michael Probst

Chicago – Eine Boeing 747, die als Lufthansa-Flug 457 von Los Angeles nach Frankfurt unterwegs war, musste am Montag einen ungeplanten Zwischenstopp in Chicago einlegen. Der Laptop eines Passagiers war so heiß geworden, dass er einen kleinen Brand auslöste, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Als die Maschine auf dem Flughafen O’Hare aufsetzte, war es der Besatzung bereits gelungen, den Brand zu löschen. Zwei Crewmitglieder mussten wegen Rauchgasvergiftung behandelt werden, Passagiere kamen nicht zu Schaden.

Weil Lithium-Ionen-Akkumulatoren im Betrieb äußerst heiß werden können, verbieten die Airlines mittlerweile, Geräte mit solchen Stromspeichern im Aufgabegepäck zu befördern, weil dieses während das Flugs kaum zu erreichen ist und Löscharbeiten deshalb unmöglich wären. (red, 27.1.2.2022)