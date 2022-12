Wenn die ÖVP nicht so schmerzbefreit wäre, müsste sie sich winden: Dass es immer noch ein Amtsgeheimnis gibt, ist peinlich und politisch nicht vertretbar. Das Amtsgeheimnis baut auf einem Bild der Bürgerinnen und Bürger auf, das längst überholt sein sollte: dem des braven Untertanen, der alles hinnimmt und nicht blöd nachfragt.

Die Zeiten haben sich geändert, selbst wenn das noch nicht alle gemerkt haben wollen. Es braucht ein Informationsfreiheitsgesetz, das die Bürgerinnen und Bürger als mündige Menschen anerkennt, die ein Recht auf Information haben: was mit ihrem Geld geschieht, was in ihren Gemeinden vorgeht, welche Studien in Auftrag gegeben wurden, was deren Inhalt ist.

Zuständig für das geplante Informationsfreiheitsgesetz ist unter anderem Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Kanzler Karl Nehammer hat sich bislang auf die Länder und Gemeinden ausgeredet, denen der Aufwand, mit selbstbewussten Bürgern umzugehen, nicht zumutbar sei. Da könnte ja jeder kommen … Genau darum geht es: Da könnte jeder kommen und Auskunft begehren. So soll es sein.

Jetzt gibt es einen Vorschlag, dem gemäß die Gemeinden automatisch so viel Information zur Verfügung stellen, dass die Bürgerinnen damit zufrieden sein könnten und die befürchtete Anfrageflut ausbliebe. Ist einen Versuch wert. 2023 muss jedenfalls das Jahr werden, in dem die Politik das Amtsgeheimnis hinter sich lässt und den Menschen respektvoll auf Augenhöhe begegnet. Transparenz schafft Vertrauen. Das täte uns allen gut, da hätte auch die Politik etwas davon. (Michael Völker, 27.12.2022)