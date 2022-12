In dieser Galerie: 3 Bilder Stadlober hat als Präsidentin eine Vorbildfunktion. Sie kann Frauen ermutigen, Führungspositionen anzustreben. Foto: APA/BARBARA GINDL Strobl-Traninger will als Vize-Präsidentin etwas bewegen. Foto: APA/BARBARA GINDL Frauenbeauftragte Kronberger sieht vermehrt Frauen im ÖSV agieren. Foto: IMAGO/SKATA

Frauenpower aus Österreich, das wäre zum Auftakt der Semmering-Rennen dann doch dick aufgetragen gewesen. Am Dienstag entschied die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin den ersten von zwei Riesentorläufen für sich, indem sie die Slowakin Petra Vlhova (+0,13) und die Italienerin Marta Bassino (+0,31) auf die Plätze verwies. Shiffrin hält nun bei vier Saisonsiegen, 78 Weltcuperfolgen insgesamt und fünf Triumphen auf dem Semmering. Ihre Weltcupführung baute sie weiter aus, eh klar. Und die ÖSV-Frauen? Als Beste kam Katharina Liensberger nicht über Rang 13 (2,22) hinaus.

Doch so schlecht läuft es nicht immer, meistens läuft es besser. Man kann schon sagen, dass Österreichs Erfolgsgeschichten im Weltcup und bei Großevents von jeher zu einem guten Teil von Frauen geschrieben werden.

Dabei war der ÖSV lange ein durch und durch männlich dominierter Verband. Doch vor allem seit Roswitha Stadlober im Oktober 2021 zur Präsidentin aufstieg, hat sich einiges bewegt. Stadlober hat sich zum Ziel gesetzt, die Frauenquote in dem traditionell von Männern bestimmten Metier zu erhöhen. In einem STANDARD-Interview sagte sie: "Uns ist es wichtig, dass Frauen auch in Management- und Führungspositionen kommen können, wenn sie mitmachen wollen." Es sei im Sportbereich schwieriger, aber sie möchte junge Frauen motivieren, die etwa im Nachwuchsbereich tätig sind, den Schritt nach oben zu gehen. Freilich war und ist sich Stadlober bewusst, dass es "dauern kann" und dass sich im Verwaltungsbereich schneller etwas umsetzen lässt.

15 Männer, vier Frauen

Die Zahl der Frauen im ÖSV hat sich mittlerweile erhöht, nicht nur im Präsidium, in der Kommunikation und im Marketing. Auch im Betreuungsbereich sind nun in einigen Sparten Frauen tätig. "Es werden mehr", sagt Petra Kronberger, "aber es braucht Zeit." Die zweimalige Olympiasiegerin wurde unter Ex-Präsident Peter Schröcksnadel als Frauenbeauftragte engagiert, leitet den Bereich Optima Sports.

Die Entwicklung im ÖSV ist erfreulich, aber auch ausbaufähig. So sind in der 19-köpfigen Präsidentenkonferenz die Männer (15) klar in der Überzahl. Neben Stadlober sind in diesem Gremium immerhin auch noch die zwei Vizepräsidentinnen Claudia Strobl-Traninger und Gerlinde Metzinger sowie die steirische Landesverbandspräsidentin Renate Götschl vertreten. Die frühere "Speedqueen" steht als einzige Frau einem der neun Landesverbände vor. Im zehnköpfigen Präsidium scheinen mit Stadlober, Strobl-Traninger und Metzinger immerhin drei Frauen auf. Krass ist das Verhältnis in den 32 ÖSV-Referaten, wo lediglich Katja Tecklenburg als Zuständige für Universitätssport eine Bereichsleitung innehat. Und als sportliche Leiter der neun Sparten im ÖSV (von Langlauf bis Skilauf) fungieren überhaupt ausnahmslos Männer.

Frauen und Männer

Für Strobl-Traninger ist es "ganz natürlich", dass es "vermehrt Frauen in Führungspositionen gibt, egal in welcher Institution". Die frühere Slalomspezialistin aus Kärnten, die einen Weltcupsieg verbuchte und im Slalomweltcup 1989/90 hinter der Schweizerin Vreni Schneider Zweite wurde, sieht es positiv, wenn Frauen und Männer ihre Gedanken um den Sport und um die Athletinnen und Athleten austauschen. Das sei auch ihre Motivation.

Strobl-Traninger bedauert allerdings, "dass wir noch immer in dem Mindset verhaftet sind, dass die Frauen immer für die Familie da sind, während die Männer dem Beruf nachgehen". Erst nach und nach werde es ganz normal, dass auch Männer ihre Position in der Familie einnehmen, sagt die 57-Jährige, die 2018 zur Präsidentin des Kärntner Landesverbandes gewählt wurde und 2021 zur Vizepräsidentin im ÖSV aufstieg. Sie erfüllt repräsentative Aufgaben und fungiert als Bindeglied zwischen den Landesverbänden und dem ÖSV, zudem ist sie für den Snowboardsport und Optima Sports zuständig.

Strobl-Traninger hat zwei erwachsene Töchter und ist als Coach für "Erfolgstraining" in Villach tätig. "Ich war 15 Jahre für die Familie da, wollte mich voll dem Mama-Dasein widmen", sagt sie. Dann folgte sie ihrem Antrieb, auch wieder etwas anderes zu bewegen. "Ich habe mich auf meine Beine gestellt, Weiterbildungen gemacht und mein Unternehmen gegründet."

Dass just Österreich in dem von Schröcksnadel 31 Jahre dominant geführten Skiverband einmal Vorreiterin werden könnte, schien lange undenkbar. Es war aber auch gewissen Umständen zu verdanken, dass die frühere Vizepräsidentin Stadlober den Thron in einem der bedeutsamsten Sportverbände Österreichs übernehmen konnte. Denn die frühere Skirennläuferin aus Radstadt bekam ihre Chance auch erst durch den überraschenden Rücktritt von Karl Schmidhofer im Herbst 2021. Sie folgte zunächst nur interimistisch, wurde im Oktober 2021 aber im Amt bestätigt. Nur marginal später hat übrigens auch der US-Skiverband mit Sophie Goldschmidt eine Präsidentin erhalten. Die gebürtige Britin mit Managementerfahrung bei Adidas hat am 18. Oktober 2021 das Amt vom früheren Rennläufer Tiger Shaw übernommen.

Sehr wenige Frauen

In Österreich wird von 67 Verbänden der Bundessportorganisation nur ein gutes Zehntel von Frauen geführt. Die Liste ist übersichtlich: Sonja Spendelhofer (Leichtathletik), Elisabeth Max-Theurer (Pferdesport), Christiane Mörth (Eiskunstlauf), Maria Rauch-Kallat (Paralympics), Brigitte Jank (Behindertensport), Veronika Huber (Curling), Elisabeth Kirchmeir (Orientierungslauf) und Sabine Zangerle (Kraftdreikampf). Was schließen wir daraus? Auch in den anderen Verbänden ist die Frauenpower ausbaufähig. (Thomas Hirner, 28.12.2022)