Vor wenigen Tagen gab es einen Lawinenabgang in Lech/Zürs. Foto: APA / ZEITUNGSFOTO.AT / DANIEL LIEBL

Imst – Zwei Tage nach dem Lawinenabgang in Lech/Zürs ist am Dienstagnachmittag wieder eine Skipiste von Schneemassen verschüttet worden. Betroffen war eine derzeit gesperrte schwarze Piste im Skigebiet Hoch Imst, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Mittwoch in der Früh mit. Dort habe sich gegen 14 Uhr eine 30 Meter breite und 150 Meter lange Gleitschneelawine auf glattem und grasigem Untergrund gelöst.

Weil starker Nebel herrschte, sei die Lawine erst um 15.15 Uhr von einem Angestellten der Imster Bergbahnen bemerkt und gemeldet worden. Da immer wieder Wintersportler und Wanderer im Nahbereich der Piste beobachtet wurden, begann eine Suchaktion mit sieben Bergrettern, zwei Alpinpolizisten, zwei Lawinenhunden samt Hundeführern und einem Recco Suchgerät. Gegen 18.30 Uhr wurde die Suche nach Personen abgebrochen. (APA, 28.12.2022)