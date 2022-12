Aus der Kunstsammlung Fritz Grünbaums: "Tote Stadt III", Egon Schiele, 1911 Öl auf Holz, Leopold Museum Wien. The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei

Raubkunst oder nicht, das ist im Kern, woran sich die Geister im Falle der einstigen Kunstsammlung von Fritz Grünbaum schon seit Jahren scheiden. Wer die Causa hierzulande als erledigt wähnte, sollte sich irren. Die Erben des 1941 im KZ Dachau umgekommenen österreichischen Kabarettisten haben jetzt in New York mehrere Klagen eingereicht. Davon betroffen ist auch die Republik Österreich, die Albertina und das Leopold Museum, wie die Finanzprokuratur auf STANDARD-Anfrage bestätigt.

Die Erben fordern demnach von Österreich die Rückgabe von insgesamt zehn Werken Egon Schieles: dazu gehören ein Aquarell und eine Kreidezeichnung aus der Albertina sowie das Gemälde "Tote Stadt III" und sieben weitere Arbeiten auf Papier aus dem Bestand der Leopold Museums Privatstiftung. Da wie dort hatten sich österreichische Provenienzforscher bereits eingehend mit der Herkunftsgeschichte der Kunstwerke befasst.

Keine Rückgabeempfehlung

Zusammengefasst fanden sich an den Kriterien des Kunstrückgabegesetzes orientiert keine Belege für eine Beschlagnahme durch die NS-Behörden oder für nichtige Rechtsgeschäfte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Vielmehr dürfte die ab Herbst 1938 in einer Spedition eingelagerte Sammlung Grünbaum im Verfügungsbereich der Familie verblieben sein, wie die von 1952 bis 1956 dokumentierten Verkäufe von Grünbaums Schwägerin nahe legen.

Die zuständigen Kunstrückgabebeiräte sprachen sich deshalb 2010 (Leopold Museum) und 2015 (Albertina) gegen eine Restitution aus. Eine Entscheidung, die von den Erben nach Fritz Grünbaum wiederholt scharf kritisiert wurde. Sie sehen sich als "Opfer einer verfehlten Restitutionspolitik Österreichs", denen "kein anderer Weg" bliebe, "als die Gerichte in den USA anzurufen, um Gerechtigkeit zu erlangen", hatte der österreichische Erbenvertreter Herbert Gruber bereits 2018 angekündigt.

US-Gericht sieht NS-Entzug

Zu aktuellen Klagen will er sich auf Anfrage nicht äußern. Grundlage ist jedoch ein Urteil des Obersten US-Gerichtshofes vom Mai 2022, in dem ein Londoner Kunsthändler zur Herausgabe zweier Aquarelle an die Erben nach Fritz Grünbaum sowie zur Bezahlung von Schadenersatz und Zinsen in der Höhe von rund 700.000 US-Dollar verpflichtet wurde.

In dem seit Dezember 2015 geführten Rechtsstreit sah der Richter den Tatbestand der Entziehung in der NS-Zeit zweifelsfrei gegeben: konkret über eine Vollmacht, die Fritz Grünbaum im Juli 1938 seiner Ehefrau erteilte, womit er die Kontrolle über sein Vermögen verloren habe.

Auch andere Museen betroffen

Die Finanzprokuratur prüft nun im Auftrag des Ministeriums (BMKÖS) die weitere Vorgehensweise. Mehr war aktuell nicht in Erfahrung zu bringen. In den USA gehen die Grünbaum-Erben derzeit auch noch gegen andere Museen vor. Dem Bericht eines amerikanischen Onlinemediums zufolge fordern sie etwa vom Museum of Modern Art (New York) sowie vom Santa Barbara Museum of Art (Kalifornien) die Rückgabe je einer Arbeit auf Papier von Egon Schiele.

Zur monetären Einordnung: Die per US-Gerichtsurteil jüngst restituierten Schiele-Blätter wurden im November im Auftrag der Erben bei Christie’s versteigert und erzielten umgerechnet rund 487.000 Euro für "Frau mit Schwarzer Schürze" und 2,49 Millionen Euro für "Frau, das Gesicht verbergend". (Olga Kronsteiner,28.12.2022)