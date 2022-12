In dieser Galerie: 2 Bilder Volles Haus in Halifax. Foto: IMAGO/ZUMA Press Österreich gegen Tschechien auf verlorenem Posten.

Halifax – Österreichs U20-Eishockeyteam hat bei der A-WM in Kanada auch im zweiten Spiel eine heftige Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:11 gegen Schweden musste sich die ÖEHV-Auswahl am Dienstag in Halifax Tschechien mit 0:9 (0:3,0:4,0:2) geschlagen geben. Topscorer war mit drei Toren der AHL-Spieler Jiri Kulich. Die diesmal mit NHL-Hoffnung Vinzenz Rohrer angetretenen Österreicher schossen acht Mal aufs Tor, Goalie Michael Sicher parierte 38 der 47 Torschüsse Tschechiens.

"Wir sind heute als Team besser aufgetreten, das Resultat ist leider ähnlich hoch ausgefallen. Wir haben Schritte in die richtige Richtung gemacht, weil wir als Team besser zusammengehalten haben", sagte Teamchef Kirk Furey.

Der nächste Gegner der Österreicher ist am Donnerstag Ortszeit (Freitag, 0:30 Uhr MEZ) Titelverteidiger Kanada, der zum Auftakt überraschend gegen Tschechien 2:5 verloren hatte. "Es ist kein Geheimnis, dass es gegen Kanada schwierig wird, aber das Spiel wird für die Jungs eine gute Erfahrung. Wir werden unser Bestes geben, um Anpassungen vorzunehmen. Wir müssen gegen Kanada mental voll da sein", erklärte Furey.

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 30. Dezember (22.30 Uhr) gegen Deutschland. Das DEB-Team verlor am Dienstag sein erstes Spiel gegen Schweden nur 0:1. (APA, 28.12.2022)