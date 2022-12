In seiner sachlich wirkenden Art und als Schnellsprecher in der Liga eines Peter Filzmaier fällt Kocher die Aura des seriösen Sachpolitikers zu

Arbeitsminister Martin Kocher war Dienstagabend zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Foto: screenshot, ORF-tvthek

"Doppel-Wumms" ist eigentlich das Wortpaar des Jahres. Was der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ungewohnt markig angekündigt hatte, nämlich die Linderung der durch Energiekosten verursachten Schmerzen, strahlt ja über die Grenze zu uns hinaus. So muss Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher ran, um in der ZiB2 auch Maßnahmen zu erklären, die dem "Doppel-Wumms" um nichts nachstehen sollen.



Damit klar ist, wovon wir sprechen und worum die Fragen von Martin Thür kreisen: Das Ganze heißt Energiekostenzuschuss 2 und soll mit bis zu sieben Milliarden Euro hiesigen Unternehmen helfen, wenn dies nötig werde. Kocher, von der ÖVP in die Politik geholt, nennt Planungssicherheit, Liquidität, Wettbewerbsfähigkeit und (mehrmals) die Sicherung von Arbeitsplätzen als Gründe für den geplanten "Schutzschild", der hoffentlich nicht nötig sein möge, so der Minister.

Schnell sprechen

In seiner sachlich wirkenden Art und als Schnellsprecher in der Liga eines Peter Filzmaier fällt Kocher die Aura des seriösen Sachpolitikers zu, der nicht andauernd die Nähe zu einer bestimmten Partei zelebriert. Zwar fragt man sich, wer die Person hinter der Funktion ist und wie Kocher regieren müsste, wenn ihn Armin Wolf etwas härter anpacken würde als Thür.



Kochers Stil kommt allerdings in dieser Phase zwischen den Feiertagen nicht ungelegen. Und: Natürlich hat Thür alle Argumente gegen die Maßnahme eingebracht, also den Vorwurf der sinnlosen "Gießkanne" und der "Überförderung". Er tat dies aber in einer dezenten, mit wenigen Nachfragen gewürzten Art, was ebenfalls nicht ungelegen kam. Das kommende Interviewjahr wird aufregend genug. (Ljubiša Tošić, 28.12.2023)