Musk widerspricht einem offiziellen Statement seiner Twitter-Sicherheitschefin. Foto: Reuters / Dado Ruvic

Rund um Weihnachten sorgte ein Reuters-Bericht über Twitter für Aufsehen, laut dem der Kurznachrichtendienst zwischenzeitlich das #ThereIsHelp-Feature zur Suizid-Prävention entfernt habe. Die Nachrichtenagentur bezog sich dabei auf interne Quellen – denen zufolge die Abschaffung auf Anordnung von Elon Musk geschehen sei.

Kurz darauf meldete sich die Twitter-Sicherheitschefin Ella Irwin per E-Mail bei Reuters und stellte klar, dass man nur die angezeigten Hinweise korrigiere, überarbeite und die Funktion deshalb vorübergehend entfernt habe. "Wir gehen davon aus, dass sie nächste Woche wieder zur Verfügung stehen", sagte Irwin der Nachrichtenagentur. "Wir wissen, dass diese Aufforderungen in vielen Fällen nützlich sind, und wir wollen nur sicherstellen, dass sie richtig funktionieren und weiterhin relevant sind."

Fake News?

Elon Musk scheint anderer Meinung zu sein. Auf Twitter schrieb der CEO am 24. Dezember, dass der Reuters-Bericht – und somit wohl auch das Statement Irwins – "Fake News" sei, die Hinweise weiterhin online seien und Twitter keinen Suizid verhindere. Noch am selben Tag berichtete Reuters hingegen, dass #ThereIsHelp wiederhergestellt wurde. Der Ausfall soll mehrere Tage gedauert haben. Ein Widerspruch zu Musk also.

Auf Twitter selbst wurde ein Posting zum ursprünglichen Reuters-Bericht zur Entfernung des Features mittlerweile mit einem Community-Notes-Hinweis versehen, dass Musk bestätigt habe, dass das Statement falsch und die Funktion zur Suizid-Prävention nicht entfernt worden sei. Wie "Ars Technica" hervorhebt, ist es also unklar, ob eigentlich Musk oder Irwin die Wahrheit gesagt hat. Ein offizielles Statement von Twitter erhielten die Berichterstatter nicht.

#ThereIsHelp

#ThereIsHelp soll zur Suizid-Prävention beitragen, indem Userinnen und Usern bei der Suche nach bestimmten Begriffen die Kontaktdaten für Hilfsorganisationen angezeigt werden. Unter diesen befinden sich Reuters zufolge solche, die sich mit psychischer Gesundheit, HIV, Impfstoffen, sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Covid-19, geschlechtsspezifischer Gewalt, Naturkatastrophen und Meinungsfreiheit befassen. Die Funktion sei bereits vor fünf Jahren eingeführt worden und stehe in mehr als 30 Ländern zur Verfügung. (red, 28.12.2022)