Lara Gut-Behrami am Sieg zur Bestzeit. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Semmering – Zur Halbzeit des zweiten Frauen-Riesentorlaufs im Ski-Weltcup am Semmering steht eine Schweizerin ganz vorne. Weltmeisterin Lara Gut-Behrami zog am Mittwoch eine Bestzeit in den Schnee, an die nur Mikaela Shiffrin herankam.

Auf 22 Hundertstelsekunden beläuft sich der Rückstand der Vortagessiegerin. Mit der drittplatzierten Marta Bassino (+0,81 Sek.) hielt nur noch eine weiter Läuferin ihren Rückstand unter einer Sekunde. Als Beste Österreicherin fuhr Katharina Truppe (1,39) auf den sechsten Rang.

"Wie ich abgeschwungen habe, habe ich einmal nicht die Rote Laterne gehabt", sagte die Kärntnerin im ORF. "Von daher ist der sechste Platz ein guter Schritt in die richtige Richtung."

Ricarda Haaser (+1,84) ist Zehnte, Katharina Liensberger (2,69) kam nicht über Rang 19 hinaus. Mit Stephanie Brunner (22./2,84), Franziska Gritsch (24./2,99) und Elisabeth Kappaurer (26./3,02) konnten sich noch drei weitere ÖSV-Läuferinnen für die Entscheidung der besten 30 (13 Uhr, live ORF 1) qualifizieren.

Ramona Siebenhofer passierte nach einem fehlerhaften Lauf das letzte Tor nicht korrekt und wurde aus der Wertung genommen. Katharina Huber kam zu Sturz. (APA, red, 28.12.2022)



1. Durchgang:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 59,23

2. Mikaela Shiffrin (USA) 59,45 +0,22

3. Marta Bassino (ITA) 1:00,04 +0,81

4. Sara Hector (SWE) 1:00,24 +1,01

. Federica Brignone (ITA) 1:00,24 +1,01

6. Katharina Truppe (AUT) 1:00,62 +1,39

7. Petra Vlhova (SVK) 1:00,65 +1,42

8. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:00,83 +1,60

9. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:01,01 +1,78

10. Ricarda Haaser (AUT) 1:01,07 +1,84

11. Tessa Worley (FRA) 1:01,13 +1,90

12. Valerie Grenier (CAN) 1:01,18 +1,95

13. Ana Bucik (SLO) 1:01,37 +2,14

14. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:01,38 +2,15

15. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:01,44 +2,21

weiter:

19. Katharina Liensberger (AUT) 1:01,92 +2,69

22. Stephanie Brunner (AUT) 1:02,07 +2,84

24. Franziska Gritsch (AUT) 1:02,22 +2,99

26. Elisabeth Kappaurer (AUT) 1:02,25 +3,02

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

38. Julia Scheib (AUT) 1:03,24 +4,01

43. Nina Astner (AUT) 1:03,42 +4,19

45. Elisa Mörzinger (AUT) 1:03,45 +4,22

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Katharina Huber (AUT), Alice Robinson (NZL), Tina Robnik (SLO)

Disqualifiziert im 1. Durchgang:

Ramona Siebenhofer (AUT)