Einwandfrei unterwegs: Vincent Kriechmayr. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Bormio – Mit einem Traumlauf hat Vincent Kriechmayr den Abfahrtsklassiker in Bormio für sich entschieden. Der 31-jährige Oberösterreicher setzte sich auf einer prickelnden Stelvio in 1:54,68 Minuten vier Zehntelsekunden vor dem Kanadier James Crawford und 0,68 Sekunden vor dem Saisondominator Aleksander Aamodt Kilde durch. Vierter wurde mit Marco Odermatt (+1,46) der Führende im Gesamtweltcup.

Kriechmayr feiert mit dem zweiten Saisonsieg seinen 14. Erfolg im Weltcup, den ersten in Bormio und erhöht damit auch die ÖSV-Ausbeute auf zwei Erfolge in der WM-Saison 2022/23. Er hatte davor auch die erste Abfahrt in Gröden für sich entschieden. Alle weiteren bisherigen Bewerbe in der schnellsten Disziplin gingen an Kilde (Lake Louise, Beaver Creek, Gröden II). In Beaver Creek hatte der Norweger auch den Super-G gewonnen und das Double geholt.

Als zweitbester Österreicher reihte sich Daniel Hemetsberger (2,39) als Neunter ein. Matthias Mayer hatte wegen Magen-Darm-Problemen auf einen Start verzichtet. (Thomas Hirner, 28.12.2022)