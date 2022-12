Komponist Vincent Pongracz in Aktion. Astrid Knie

Wien – Jazzoper ist eine Art Geistergenre. Es existiert, bleibt jedoch oft in jener Sphäre des schwer eindeutig Definierbaren. Jene Werke des Genres wiederum, in denen die Musik klar jazzig und großbesetzt daherkommt, haben sich im Repertoire der Opernhäuser nie wirklich festsetzen können.

Ernst Kreneks Jonny spielt auf (von 1927) wurde zwar als Jazzoper tituliert, hat jedoch mit entsprechender Stilistik nur am Rande zu tun. George Gershwins Geniestreich Porgy & Bess schöpft eher aus Blues und Gospel. Und Leonard Bernsteins West Side Story, die eigentlich voll der anspruchsvoll jazzigen Arrangements ist, zählt man lieber zum Musicalgenre.

Wer an Carla Bleys Opus Escalator over the Hill denkt, liegt mit dem Begriff Jazzoper nicht falsch. Aber wo ist sie zu hören? Eben. Manche erinnern sich gar an Georg Gruntz. Er schrieb einst eine World Jazz Opera, und 1985 sollte sein Werk The Holy Grail of Jazz and Joy beim Steirischen Herbst in der Lurgrotte uraufgeführt werden (mit Bobby McFerrin!). Wegen Protestierenden, die sich Sorgen um die in der Grotte lebenden Fledermäuse machten, gab es nur eine Aufzeichnung ohne Publikum. Man sieht, das Genre Jazzoper ist mannigfachen Seltsamkeiten ausgesetzt.

Ein seltsames Spielzeug

Dennoch nennen Komponist Vincent Pongracz und Librettistin Renee Benson ihr Werk, also Leelah, eine Jazzoper. Inhaltlich? Es geht und Konsum und dessen "sofortige Befriedigung", heißt es da. Es finde die "achtjährige Leelah als ‚Digital Native‘ ein mysteriöses Spielzeug in greifbarer Form". Leelah bekommt es – unter einer Bedingung: Auspacken darf sie es nicht vor Anbruch des Morgens. So wird die Nacht zur langen Wartezeit, das Mädchen erlebt quasi eine Wandlung.

Wer verhindert ist, kann die Jazzoper als Doppel-LP (Jazzwerkstatt Records) nachhören. Das Jazzorchester Vorarlberg wird im Porgy & Bess jedenfalls stilistisch zwischen Klassik, Hip-Hop und Jazz pendeln. (Ljubisa Tosic,28.12.,2022)