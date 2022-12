Wofür sind Bitcoin und Co eigentlich gut?

Haben Sie schon einmal etwas mit Bitcoin zu tun gehabt? Oder mit einer anderen dieser Kryptowährungen? Kann wer erklären, wie das genau funktioniert und was das genau ist? Man hört immer, dass manche damit ganz reich geworden sind und manche ganz arm – wie das ganz genau gelaufen ist, kann man irgendwie schwer nachvollziehen.

Wofür sind diese Kryptowährungen eigentlich gut? Foto: APA/dpa/Ina Fassbender

Jetzt ist auch noch der Gründer einer dieser Kryptowährungsbörsen, so ein wuschelhaariges Junggenie, wegen Betrugs verhaftet worden – allerdings kam er gegen 250 Millionen Dollar Kaution wieder frei (Kryptowährung haben sie beim New Yorker Gericht anscheinend keine genommen).

Ob seinen Kunden auch so viel übrig geblieben ist, ist offen. Der bekannte Finanzmoderator Jim Cramer hat im US-Fernsehen gesagt, nur Idioten würden Kryptowährungen besitzen, denn die Kryptobörsen seien allesamt ohne Aufsicht und Regulierung.

Da ist etwas dran, aber eine Frage bleibt schon noch: Wofür sind diese Kryptowährungen eigentlich gut? Für eine Antwort wenden wir uns an den Träger des Wirtschaftsnobelpreises von 2008, Paul Krugman. Der schrieb in seiner "New York Times"-Kolumne: "Trotz jahrelanger Anstrengungen hat bisher niemand eine ernsthafte Verwendung für Kryptowährungen gefunden, außer für Geldwäsche. Trotzdem blühte der Hype und wird immer noch von einer Hardcore-Gruppe der wahren Gläubigen aufrechterhalten." Leuchtet irgendwie ein. (Hans Rauscher, 28.12.2022)