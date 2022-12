Die Mieten von hunderttausenden österreichischen Haushalten wurden im Jahr 2022 gleich dreimal erhöht. Angesichts der anhaltenden Teuerung ist auch nächstes Jahr kaum Entspannung in Sicht. Foto: Urban

Hunderttausenden Menschen flatterten dieses Jahr gleich drei Mieterhöhungen ins Haus. Die letzte davon im November, die nächste wohl in den kommenden Monaten. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Mieten orientieren sich hierzulande – je nach Vertrag – am Verbraucherpreisindex (VPI). Die hohe Inflation führt also unmittelbar zu höheren Mieten. Und auch im nächsten Jahr wird sich die Lage nur schrittweise entspannen.

Aus Sicht der SPÖ braucht es deshalb dringend Entlastung: Mieten sollen bis 2025 gänzlich eingefroren werden. Aber nicht nur das: In der Zeit danach sollen sich Erhöhungen ganz grundsätzlich nicht mehr am VPI orientieren, sondern am Leitzinssatz der EZB. Dabei soll es einen Deckel von maximal zwei Prozent geben. Zum Vergleich: Nach dem VPI lag die Teuerung im November bei 10,6 Prozent. Der Unterschied wäre also enorm. Die SPÖ will den Reformvorschlag am 24. Jänner im Bautenausschuss des Parlaments diskutieren.

Systemwechsel?

Derzeit gibt es bei Mieterhöhungen je nach Vertrag im Wesentlichen drei verschiedene Systeme:

Richtwertmieten gelten für Wohnungen in Altbauten, die nach 1994 angemietet wurden. Sie dürfen alle zwei Jahre im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen erhöht werden. Die letzte Anpassung erfolgte im April dieses Jahres.





Kategoriemieten gelten für Altbauten, die zwischen 1982 und 1994 angemietet wurden. Sie dürfen angepasst werden, wenn das Preisniveau seit der letzten Erhöhung um fünf Prozent gestiegen ist – was dieses Jahr bereits dreimal der Fall war.





Freie Mieten sind vor allem für Wohnungen in Neubauten relevant. Meist werden in freien Mietverträgen individuelle Wertsicherungsklauseln vereinbart. Überspringt die Inflation etwa eine Schwelle von drei oder fünf Prozent, darf auch die Miete entsprechend erhöht werden.

Der aktuelle Vorschlag der SPÖ wäre ein Systemwechsel. Mieterhöhungen sollen sich demnach nicht nur am Leitzins der Europäischen Zentralbank orientieren, sondern auch mit dem Inflationsziel von zwei Prozent gedeckelt werden. Aber wäre das ökonomisch sinnvoll?

Die entscheidende Frage ist, inwieweit auch Vermieter von der Inflation betroffen sind, sagt Josef Baumgartner, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), im STANDARD-Gespräch. "Genaue Untersuchungen dazu gibt es derzeit nicht. Wir haben zu wenig Informationen über die Kostenstruktur."

Die steigenden Betriebskosten können Vermieter für gewöhnlich direkt an ihre Mieter weitergeben. Mit der eigentlichen Miete müssen Vermieter teilweise Rücklagen für Instandsetzungen finanzieren. Die Höhe dieser Rücklagen orientiert sich am Baukostenindex. "Und dieser Index ist stark gestiegen", sagt Baumgartner. Lägen die Mieterhöhungen beim Inflationsziel von zwei Prozent, wären die Rücklagen deshalb tendenziell zu niedrig. "Letztlich ist das aber eine politische Entscheidung", betont der Ökonom.

ÖVP lehnt ab, Grüne zeigen sich verhalten

Politisch dürfte es derzeit ohnehin keine Mehrheit für eine Änderung geben. Die SPÖ mache "teils widersprüchliche Vorschläge", heißt es seitens der ÖVP zum STANDARD. Leitzins, Inflationsziel und tatsächliche Inflation seien "keine direkt zusammenhängenden Werte". Es sei "zu bezweifeln, dass es sich hierbei um einen ausgegorenen Vorschlag handelt". Die Grünen nehmen auf Anfrage nicht direkt auf den SPÖ-Vorschlag Bezug, verweisen aber auf Beschlüsse wie die Stromkostenbremse und die Anpassung von Sozialleistungen. Über weitere Maßnahmen – auch beim Thema Wohnen – werden "laufend Gespräche geführt."

Die FPÖ ist zwar ebenfalls für einen Mietenstopp, hält die SPÖ jedoch für "völlig unglaubwürdig". Auch die Richtwert- und Kategoriemieten im Gemeindebau seien erhöht worden. Deshalb werde man der Partei "die Forderung nach einem Mietpreisstopp nicht abnehmen", erklärte der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp per Aussendung.

Internationale Beispiele für Mietanpassungen in der Höhe des Inflationsziels der EZB gibt es jedenfalls bereits: Portugal und Spanien haben eine Obergrenze für Mieterhöhungen von zwei Prozent pro Jahr eingeführt. (Jakob Pflügl, 28.12.2022)