9.30 STEITHANSLN

Hochwürden Don Camillo (Don Camillo Monsignore ... ma non troppo, I/FR 1965, Carmine Gallone) Don Camillo (Fernandel) und Peppone (Gino Cervi) haben in Rom Karriere gemacht. Aus dem Dorfpfarrer ist ein Prälat geworden, der streitbare Bürgermeister bekleidet das Senatorenamt. So weit, so gut. Doch dann treffen die beiden wieder aufeinander, es geht wieder rund. Bis 11.25, ORF 2

13.30 KATZ-UND-MAUS-SPIEL

Catch Me If You Can (USA 2002, Steven Spielberg) Einmal mehr gehören die Sympathien dem, der das Establishment austrickst: Leonardo DiCaprio spielt Frank W. Abagnale. Der Hochstapler gibt sich in den 60er-Jahren als Arzt, Anwalt und Flugpilot aus und macht damit ein Vermögen. Bis 15.45, Arte

KinoCheck Heimkino

16.55 WESTERN

Der Mann aus Laramie (The Man from Laramie, USA 1955, Anthony Mann) Will Lockart (James Stewart) kommt nach Mexiko, um den Mord an seinem Bruder zu rächen. Schon bald gerät er zwischen die Fronten. Ein Meilenstein des Genres, zugleich die letzte Zusammenarbeit von Anthony Mann und James Stewart. Bis 18.35, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Eine Kur für Karlsbad – Wenn der Rubel nicht mehr rollt Der Film begleitet Menschen in der mondänen Kurstadt Karlsbad, die sich im Frühjahr 2022 von ihrem lukrativen Geschäftsmodell mit den Russen verabschieden mussten. Bis 20.15, Arte

21.50 GALAKTISCH

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (D 2004, Michael Herbig) Das vertrottelte Team Käpt’n Kork, Mr. Spuck und Schrotty muss eine galaktische Mission erfüllen. Eine irrwitzige Sci-Fi-Parodie auf die Klassiker Star Wars und Star Trek. Mit Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Til Schweiger und Sky Du Mont. Bis 23.10, ORF 1

22.30 NOSBUSCH

Der Irland-Krimi: Familienbande (D 2022, Matthias Tiefenbacher) Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) hält die Mörderin Abbie Campbell (Luisa-Céline Gaffron) für ein Opfer und spricht sich für einen Freigang aus. Aber dann taucht Abbie unter, und Blake stößt auf ein dunkles Geheimnis. Krimispannung in der Hafenstadt Galway. Bis 0.00, ORF 2

Psychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch, rechts) mit Mörderin Abbie Campbell (Luisa-Céline Gaffron) in "Der Irland-Krimi: Familienbande", 22.30, ORF 2. Foto: ORF / Beta Film / Degeto / Martin Maguire