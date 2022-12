Der Lehrer soll seinen Schülern unter anderem SMS geschickt haben, in denen er schrieb, wie sehr er sie "lieb hat"

Erst am Dienstag war ein niederösterreichischer Musikschuldirektor nach Belästigungsvorwürfen entlassen worden. Foto: imago

Bruck an der Leitha – In Niederösterreich sind erneut im Zusammenhang mit einer Musikschule Vorwürfe aufgetaucht. Ein im Bezirk Bruck an der Leitha tätiger Musiklehrer soll minderjährige Schüler sexuell belästigt haben. Einem Onlinebericht des "Kurier" vom Mittwoch zufolge unterrichtet der Pädagoge ab sofort nicht mehr.

Laut dem Medienbericht soll der Musiklehrer seinen Schülern unter anderem SMS geschickt haben, in denen er schrieb, dass er sie "lieb hat". Am vergangenen Freitag gab es demnach eine Krisensitzung, an der neben dem Bezirkshauptmann und dem Bürgermeister auch Eltern von Betroffenen und ein Anwalt teilnahmen.

Erst am Dienstag wurde die Entlassung des Direktors einer Musikschule im Weinviertel bestätigt. Dem Mann wurden laut "Falter" sexuelle Belästigung, rassistische Beschimpfungen und Drohungen vorgeworfen. Nach Erscheinen des Medienberichts war der Leiter Mitte Dezember zwangsbeurlaubt worden. (APA, 28.12.2022)