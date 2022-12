Keine Lieferungen an Länder, die einen Preisdeckel für russisches Öl implementieren: Das hat Putin per Dekret verfügt. Die Märkte nehmen es gelassen

Die Märkte nahmen die Drohung Russlands gelassen, ab Februar kein Öl mehr an Abnehmer zu liefern, die sich an die vom Westen verfügte Preisobergrenze für russisches Seeöl halten. Foto: imago/tass

Die für westliche und andere "unfreundliche Länder" gedachte Nachricht aus Moskau kam Dienstag kurz nach 17 Uhr über die Agenturen: "Russland verbietet Ölexporte in Länder mit Preisobergrenzen". Es war die erwartete Antwort auf den vom Westen initiierten Preisdeckel für russisches Öl. Auswirkungen auf die Ölpreise hatte die Ankündigung, anders als von vielen erwartet, keine – im Gegenteil.

Am Donnerstag gaben die Rohölpreise in Europa und den USA weiter nach. Die für Europa maßgebliche Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar verbilligte sich bis Mittag um 0,5 Prozent auf 83,91 Dollar je Fass (159 Liter). Der Preis der US-Leichtölsorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 0,4 Prozent auf 79,21 Dollar nach. Beobachter hatten mit einer Verteuerung gerechnet, sollte Russland mit dem Lieferstopp Ernst machen, mit dem schon seit längerem gerechnet wird.

Märkte gut versorgt

Dass dem nicht so ist, hat unter anderem damit zu tun, dass die Märkte in den kommenden Monaten auch mit gekürzten Lieferungen aus Russland gut versorgt sind. Das hat mit der Konjunktur zu tun. Die Nachfrage geht zurück, weil die Wirtschaft in Europa und den USA wohl ein, zwei Gänge zurückschalten wird. Wie stark die Rezession ausfällt, ist noch unklar.

In China geht die Sorge um, dass die Wirtschaftsleistung nochmals zurückfällt. Das war während der Lockdowns so, als Millionen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht in die Fabriken konnten, weil sie in Zwangsquarantäne gesteckt wurden. Jetzt, nach Aufhebung der Quarantänebestimmungen, haben sich bereits mehr als 250 Millionen Chinesen und Chinesinnen mit dem Virus infiziert und können krankheitsbedingt nicht an den Arbeitsplatz. Die Folge davon: Der Ölverbrauch geht zurück.

Datum für Dieselstopp noch offen

Das per Präsidentendekret angeordnete Verbot russischer Öllieferungen an "unfreundliche Staaten" gilt ab 1. Februar 2023 für fünf Monate. "Lieferungen von russischem Öl und Ölprodukten an ausländische Unternehmen und Einzelpersonen sind unter der Bedingung verboten, dass in den Verträgen für diese Lieferungen direkt oder indirekt die Verwendung eines Mechanismus zur Festsetzung des Höchstpreises vorgesehen ist", heißt es in dem Dekret. Ein Datum für das Verkaufsverbot von Ölprodukten wie Heizöl oder Dieselkraftstoff muss von der russischen Regierung erst noch festgelegt werden.

Anfang Dezember haben sich, wie berichtet, die sieben größten Industrienationen (G7) mit der EU und Australien auf eine Obergrenze von 60 Dollar je Fass geeinigt. Mehr sollte für russisches Öl, das per Schiff transportiert wird, nicht bezahlt werden dürfen, auch von Abnehmern in China und Indien nicht. Diese sollen über Dienstleistungsanbieter wie Reedereien oder Versicherer, die ihren Sitz großteils in der EU bzw. Großbritannien haben, bei der Stange gehalten werden. Wer sich nicht an die Bestimmungen hält, russisches Öl transportiert und die Lieferung versichert, dem droht ein Lizenzentzug für drei Monate. Mit dem Preisdeckel sollen Russlands Einnahmen aus Ölverkäufen geschmälert und die Finanzierung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erschwert werden.

Auch Gaspreis gesunken

Derzeit verkauft Russland knapp 80 Prozent seines Rohöls nach Asien und nur 17 Prozent nach Europa, wovon nach Angaben des Datenanbieters Kpler zwei Drittel durch die Druschba ("Freundschaftspipeline") kommen, die bei der Raffinerie Sovnaft in Bratislava endet.

Putin, der sich wieder höhere Gaslieferungen nach Europa vorstellen kann, hat sich bei Rohöl eine Hintertür offengehalten. Das Dekret besagt, dass der russische Präsident unter bestimmten Umständen "eine Sondergenehmigung" für den Verkauf von Öl und Ölprodukten erteilen kann, selbst wenn die Käufer die Obergrenze einhalten. Das sei eine Formulierung, die Russland möglicherweise den Weg ebne, weiterhin Rohöl an Produzenten in Märkten wie Indien und China zu verkaufen, meint die "Financial Times".

Entspannung gibt es im Moment auch bei Erdgas. An der Börse in den Niederlanden ist der Preis mit 76,18 Euro je Megawattstunde auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen. (Günther Strobl, 28.12.2022)