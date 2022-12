Das Rascheln von Papier, das Knistern des Feuers im Kamin, das leise Trommeln von Regentropfen am Fenster oder das zarte Flüstern eines vertrauten Menschen. Was diese akustischen Erlebnisse eint, ist, dass sie einen Effekt namens ASMR auslösen können. Vielen dürfte dieses Kürzel bekannt vorkommen, es steht für Autonomous Sensory Meridian Response (autonome sensorische Meridian-Reaktion).

Er beschreibt ein sich oft vom Kopf aus ausbreitendes, kribbelndes Wohlgefühl. Man kennt es landläufig auch als "Gänsehaut". Geprägt wurde der Begriff 2010, allein die Youtube-Suchtrends zeigen einen kontinuierlichen Anstieg der Anfragen bis 2019. Nach einer kurzen Stagnationsphase erfolgte inmitten der Corona-Pandemie ein erneuter Aufschwung.

Sanfter Kaffee-Talk

Die Geschmäcker sind verschieden. Bei manchen wirken verschiedene Geräusche unterschiedlich gut, bei anderen wiederum lässt Flüstern den wohligen Schauer entstehen. Viele Menschen genießen jedenfalls ASMR zur Beruhigung und Entspannung oderals Einschlafhilfe. Oder vielleicht auch bei einem betont leisten Ausklang des Jahres 2022.

Melange ASMR

So divers wie die Vorlieben sind auch die Inhalte, die man auf Youtube, aber auch so ziemlich allen Podcast- und Livestreaming-Plattformen findet. Auch österreichischer Content ist zu finden. In diesem Video des Kanals "Melange ASMR" wird etwa sanft und leise über Wiener Kaffeetradition gesprochen, hintergründig untermalt von papierenen Streich- und Blättergeräuschen.

Gänsehautgeräusche

Coromo Sara. ASMR

Wer sich lieber von Geräuschen einlullen lässt, wird bei Coromo Sara ASMR fündig. Gleich drei Stunden lang gibt es hier akustische Eindrücke unterschiedlichster Art. Vom sanft gedrückten Schwamm über das Antippen des Mikrofons mit Holzlöffeln bis zu Mausklicks, Sand und Bürsten.

Leise erklärt

maiLab

Wer mehr über das Phänomen wissen möchte, der wird beim Kanal MaiLab fündig. Hier erklärt die deutsche Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, was es mit der körperlichen Reaktion auf solcherlei stimulierende Beschallung eigentlich auf sich hat. Und das natürlich auch gaaaanz leise.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch! (gpi, 31.12.22)