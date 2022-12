Arbeitsminister Kocher in der "ZiB 2", ORF-Doku über Ausbeutung von Erntehelferinnen, Paketzusteller, Fahrradboten, "Stranger Things" gewinnt Netflix-Jahresranking, "Sisi" mit 363.000 Zuseherinnen und Zuschauern im ORF 1-Hauptabend

Leben und Leiden junger skrupelloser Investmentbanker in London in "Industry", für Amira Ben Saoud, sie schreibt für das STANDARD-Album, beste Serie 2022. Foto: HBO

Serienjahr im Rück- und Ausblick der STANDARD-Redaktion: Was war, was wird, was kommen muss – Es war ein Jahr voller Überraschungen und herber Enttäuschungen. Die Serienschauerinnen und -experten des STANDARD blicken zurück und voraus

TV-Tagebuch: Gießkanne gegen "Doppel-Wumms": Arbeitsminister Kocher in der "ZiB 2" – Mit seiner sachlich wirkenden Art und als Schnellsprecher in der Liga eines Peter Filzmaier umhüllt Kocher die Aura des seriösen Sachpolitikers

"Menschen & Mächte"-Doku: Wie Erntehelfer, Paketzusteller, Fahrradboten in Österreich ausgebeutet werden – Gregor Stuhlpfarrer über die Mechanismen von Ausbeutung und undurchsichtige Konstruktionen mit Sub- und Scheinfirmen – Heute um 22.30 Uhr, ORF 2



Netflix-Jahresbilanz: "Stranger Things" vor "The Gray Man" und "Wednesday" – Deutsche Sisi-Serie "Die Kaiserin" schafft es bei nicht-englischsprachigen Serien unter die Top Ten

Bellingcat-Journalist: Bulgarischer Investigativ-Journalist Grozev von Moskau gesucht – Russische Botschafterin für Donnerstag ins Außenministerium in Sofia geladen – Österreich soll Hilfe angeboten haben

Grenzüberschreitend: ZDF will deutschsprachiges Mediatheken-Netzwerk – Intendant Himmler kündigt Ausbau der Auslandsberichterstattung an

Sechs neue Folgen: "Sisi" mit 363.000 Zuschauerinnen und Zuschauerin im ORF-Hauptabend – Die ersten drei Folgen auf ORF 1 mit Marktanteil von 13 bis 15 Prozent – Den Zürich-Krimi parallel dazu in ORF 2 wollten 551.000 sehen

TV-Klassiker: Zukunft von "Wetten, dass..?" nach 2023 noch nicht entschieden – ZDF-Intendant: "Überlegen in Ruhe im nächsten Jahr, wie es weitergeht nach '23"

Switchlist: Laurel und Hardy, Vergiftete Wahrheit, Der Ausverkauf von Lissabon – Altstadt ohne Einheimische. Zum Geburtstag alles Böse – 100 Jahre Bronner und Kreisler: TV-Hinweise für heute Abend.

