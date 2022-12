Im Bezirk Wiener Neustadt ist ein Lkw mit einem Personenzug kollidiert. Foto: IMAGO/Fotostand

In Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Mittwoch ein Lkw mit einem Personenzug kollidiert. Ein 23-Jähriger wurde mit schweren Blessuren ins Spital Wiener Neustadt gebracht. Die 28-jährige Zugsführerin und der 27-jährige Lkw-Chauffeur wurden leicht verletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Lastwagen war auf dem unbeschrankten Bahnübergang gestanden, als es kurz nach 13 Uhr zum Zusammenstoß kam. Die Zugstrecke war in Folge laut ÖBB unterbrochen.

Der Lastwagen war dabei, einen Wohnwagen abzuschleppen. Am Steuer saß ein Burgenländer aus dem Bezirk Mattersburg. Der 23-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll der Aussendung zufolge ausgestiegen sein, um nachzuschauen, ob sich die Abschleppachse beim Überqueren des Bahnübergangs entlang der Gutensteinerlinie nicht in den Schienen verfängt.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Lkw vom Zug mitgeschleift und kippte um. Die Garnitur sprang aus den Gleisen. Die Zugsführerin aus dem Bezirk Baden wurde mit leichten Blessuren ins Landesklinikum Baden gebracht. Die fünf Bahnpassagiere und die Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt. Infolge der Kollision seien bis Donnerstag zwischen Bad Fischau-Brunn Bahnhof und Wöllersdorf/Piesting Bahnhof keine Fahrten möglich, informierte die ÖBB auf ihrer Webseite. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. (APA, 28.12.2022)