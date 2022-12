Es braucht strengere Kontrollen dort, wo immer wieder Unfälle geschehen, und nicht dort, wo man in kürzester Zeit am meisten mit dem Abstrafen verdient

Es braucht strengere Kontrollen auf den Straßen. Foto: APA/FF GROSSKRUT

Kurz vor Weihnachten zählte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) um fünf Verkehrstote mehr als im gleichen Zeitraum 2021. Da schmettert der leidenschaftliche Autofahrer gleich entgegen, dass der Vergleich hinke, da im vergangenen Jahr pandemiebedingt weniger Verkehr gewesen sei. Aber bei der schieren Anzahl von 358 Menschen – davon 13 Kinder –, die auf Österreichs Straßen das Leben lassen mussten, herrscht dann doch Einigkeit, dass endlich etwas geschehen müsse. Gültiger Vergleich hin oder her.

Der VCÖ nutzt solche Daten erwartbarerweise für seine eigene Agenda und fordert eine Temporeduktion auf Landstraßen von 100 auf 80 km/h, dass es Gemeinden und Städten leichter gemacht wird, auf Tempo 30 umzustellen und öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver zu machen. So weit, so gut – weil damit auch Treibhausgas-Emissionen gesenkt würden. Doch am Ende greift die Forderung zu kurz.

Es braucht strengere Kontrollen auf den Straßen. Und zwar nicht dort, wo man in kürzester Zeit am meisten mit dem Abstrafen verdienen kann, sondern dort, wo immer wieder Unfälle geschehen, wo Menschen sterben. An jenen bekannten Stellen muss die Einhaltung der Tempolimits und anderer Regeln kontrolliert werden. Radarmessungen hinter einer Autobahnbrücke auf schnürlgerader Strecke retten kaum Menschenleben. Diese Kontrollen bräuchten wir aber dringend anderswo. (Guido Gluschitsch, 28.12.2022)