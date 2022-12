Der Pole Dawid Kubacki ist der hohe Favorit auf den Gesamtsieg bei der 71. Tournee. Foto: EPA/FILIP SINGER

Immerhin, Noriaki Kasai braucht über Schneemangel nicht zu klagen. Während die besten Kollegen, allesamt um Jahrzehnte jünger, ins Grüne fliegen, wenn sie am Donnerstag (16.30, ORF 1) in Oberstdorf zur 71. Vierschanzentournee abheben, vergnügt sich die japanische Skisprung-Antiquität auf den Schanzen von Nayora und Shimokawa auf der heimischen Nordinsel Hokkaido, die zuletzt völlig im Neuschnee zu versinken drohte.

Ein besseres Training gebe es nicht, ließ der bald 51-Jährige wissen, der inzwischen Chef des Tsuchiya-Home-Ski-Teams ist. Dem gehört auch Ryoyu Kobayashi an, die größte japanische Hoffnung für die Tournee. Kasai hatte sich zum letzten Mal 2018 für das Traditionsevent über den Jahreswechsel qualifiziert. Für den Skiflugweltmeister von 1992 reichte es da nur zu Rang 47. Lehre war das Kasai keine. Er träumt noch immer von seinen neunten Olympischen Spielen – 2026 in Cortina d’Ampezzo.

Am Boden der Realität

Realistischer sind die Ziele des Schweizers Simon Ammann, der 1997, acht Jahre nach der Premiere von Kasai, sein erstes Tourneespringen absolviert hat. Der 41-Jährige will Ende Jänner wieder den Weltcup schmücken, nachdem ihm zuletzt das Verpassen der Qualifikation für das Heimspringen zu Engelberg auf den Boden der Realität zurückgeholt hatte. Vor allem an der Athletik fehlt es dem viermaligen Olympiasieger, der zuletzt ein Studium forciert hat. Vom Comeback wäre es dann für Ammann praktisch nur ein Hüpfer zur WM in Planica, zumal die Konkurrenz im Schweizer Team überschaubar ist.

Unübersehbar ist Ammanns Abstand zur Weltspitze, an der gegenwärtig der Pole Dawid Kubacki steht. Der Tourneesieger von 2020 ist wie das gesamte 2021/22 im Weltcup sieglose polnische Team regelrecht aufgeblüht, seitdem Thomas Thurnbichler den Tschechen Michal Dolezal als Chefcoach abgelöst hat. Der 33-jährige Tiroler, bis April Assistenztrainer in Österreich, steht trotz der unbestreitbaren Fortschritte des Teams, die zu einem guten Teil Materialtüftler Mathias Hafele zuzuschreiben sind, unter Druck. Nicht nur der polnische Skiverbandspräsident Adam Malysz geht vom fünften polnischen Tourneesieg innert sieben Jahren aus. Gefahr, sagte Thurnbichler im Interview mit laola1.at, drohe auch aus Österreich, drohe von Stefan Kraft, der seinen zweiten Tourneesieg nach 2015 anstrebt, und von Manuel Fettner. (Sigi Lützow, 29.12.2022)