Liebe Leserinnen, liebe Leser! Wir begrüßen Sie herzlich im neuen Jahr und wünschen Ihnen dafür viele Erfolge, schöne Begegnungen und insbesondere auch gute Gesundheit. Für viele von uns bietet der erste Tag im Jahr 2023 eine Gelegenheit, noch einmal etwas Ruhe zu genießen, sich gegebenenfalls von einer ausgeuferten Silvesterfeier zu erholen und Kraft für bevorstehende Herausforderungen zu tanken.

An dieser Stelle geht freilich unser Dank an alle Menschen, die in medizinischen Einrichtungen, im öffentlichen Verkehr, als Einsatzkräfte oder in anderen Berufen auch an Feiertagen wichtige Dienste für uns leisten. Auch bei uns halten ein paar fleißige Kolleginnen und Kollegen online und in der Printproduktion die Stellung.

Wer das Glück hat, sich eines freien Tages erfreuen zu dürfen, für den haben wir ein paar spielerische Empfehlungen für einen gemütlichen Start ins junge Jahr. Die hier vorgestellten Games sind kostenlos, setzen lediglich einen PC oder Laptop mit Webbrowser voraus und können völlig unkompetitiv gespielt werden. Highscores sind optional.

Foto: Elf Mail

"Elf Mail"

In "Elf Mail" bringt man, der Name lässt es anklingen, Post von A nach B. In einer Stadt hüpft man im Stile eines Jump-and-Runs wie "Super Mario" – Doublejump inklusive – zwischen Straße, Fensterbänken und Dächern herum, um Nachrichten und Geschenke zwischen den Bewohnern zu befördern. Dafür erntet man Punkte, freundlichen Dank und eine kleine Anekdote zum Inhalt der neuesten Lieferung.

[Zum Spiel]

Foto: Poda wants a Statue

"Poda Wants a Statue"

Der Pandagott Poda ist unrund, denn seine aus Häschen bestehende Anhängerschaft hat ihm noch keine Statue errichtet. Also rückt man in der vielleicht simpelsten Götter- bzw. Wirtschaftssimulation der Welt aus, um ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Die tierischen Gläubigen in "Poda Wants a Statue" lassen sich der Gewinnung von Holz und Steinen zuteilen, die nicht nur dem Statuenbau dienen. Auch kann man damit – biologisch nicht ganz akkurat – neue Häschen erzeugen, die Abbaustätten verbessern und auch Straßen verlegen, um das Mammutvorhaben zu beschleunigen.

Erschwert wird das allerdings von der Ungeduld des himmlischen (?) Pandas, der gelegentlich die Erde erbeben lässt. So manches Hoppeltier versetzt die Erschütterung in Vergesslichkeit ob ihrer Aufgabe, was dann Eingreifen erfordert. Wer will, kann versuchen, die Abläufe zur Erreichung einer Rekordzeit zu optimieren. Verpflichtend ist das aber nicht.

[Zum Spiel]

Foto: Feather Park

"Feather Park"

Geradezu herzallerliebst präsentiert sich "Feather Park". Das liegt an dreierlei Dingen. Erstens an der putzigen Grafik. Zweitens an der wunderbar dazu passenden akustischen Untermalung. Und drittens an den charmanten Minigames, deren Lösung nicht immer gleich offensichtlich ist.

Als schwarzes Federtier erkundet man den herbstlichen Bauernhof auf der Suche nach neuen Freunden, um Eintritt in den Stall zu bekommen. Umso beeindruckender, dass das Game in nur zwei Wochen für den "Cozy Autumn Game Jam" umgesetzt wurde. Ein kurzes, aber lohnenswertes Erlebnis.

[Zum Spiel]

Foto: Sunday Gold

"Golf Sunday"

Kann man in 64 x 64 Pixeln eine Golfsimulation umsetzen, die auch noch unterhaltsam ist? "Golf Sunday" gibt die Antwort, und sie lautet: Ja, natürlich! Auf dem im 8-Bit-Stil gehaltenen Golfplatz arbeitet man sich mit intuitiver (allerdings auch etwas glücksbasierter) Spielmechanik von Loch zu Loch.

Dabei kann man – muss man aber nicht – auch auf Rekordjagd gehen. Oder einfach zu Fuß oder mit dem Golfcart das Grün erkunden. Wir wünschen viel Freude dabei!

[Zum Spiel]

(gpi, 1.1.2023)