In dieser Galerie: 2 Bilder Lisa Theresa Hauser auf Schalke. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring Volles Haus in Gelsenkirchen. Foto: IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

Gelsenkirchen – Zur Titelverteidigung hat es für Lisa Hauser und Felix Leitner zwar nicht gereicht, mit Platz drei hat Österreichs Biathlon-Mixed-Duo bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen aber ein gutes Prestigeergebnis geholt. Die ÖSV-Paarung wurde in und um die Arena auf Schalke in Gelsenkirchen am Mittwochabend nur von der französischen Weltcupleaderin Julia Simon und ihrem Kollegen Fabien Claude sowie den Norwegern Ingrid Landmark Tandrevold/Vetle Sjastad Christiansen geschlagen.

45,4 Sekunden fehlten Hauser/Leitner vor rund 46.000 Zuschauern auf die Franzosen, Norwegens Duo wies einen Rückstand von 33,8 Sek. auf. Nach dem Massenstart waren Hauser, die erst vor zehn Tagen in Le Grand-Bornand (FRA) ihren fünften Weltcupsieg gefeiert hatte, und Leitner noch auf Platz vier gelegen, holten in der verregneten Verfolgung aber noch auf.

Die World Team Challenge war heuer nach zwei Corona bedingten Verlegungen nach Ruhpolding wieder in die Fußballarena zurückgekehrt. Der Showbewerb zählt allerdings nicht zum Weltcup. Dieser wird ab 2. Jänner in Pokljuka (Slowenien) fortgesetzt. (APA, 28.12.2022)