IT-Experte am Tag, rechtschaffener Hacker in der Nacht. Das ist das Leben von Elliot Alderson und die Prämisse von "Mr. Robot". 2016 startete die vom US-Kabelkanal USA Network produzierte Serie auf Amazons Prime-Videostreamingdienst durch und fungierte mehrere Jahre als eines der Zugpferde der Plattform.

Das war auch so geplant. Der Konzern bewarb die Serie offensiv als Prime-Exclusive-Unterhaltung, die nicht bei Netflix und Co zu finden war. Neugierige und Fans, die über die Weihnachtsfeiertage (wieder) hineinschauen wollten, wurden allerdings enttäuscht. Denn sie ist seit kurzem kein Teil des Abo-Angebots mehr.

Weihnachtsenttäuschung für Fans

Laut "Golem" war der 23. Dezember jener Tag, an dem "Mr. Robot" in Deutschland auf einmal nicht mehr ohne Zusatzkosten abrufbar war. Auch in Österreich zeigt sich das gleiche Bild. Die ersten drei Staffeln der Serie mit Rami Malek, Portia Doubleday, Christian Slater und Co sind nur noch gegen Bezahlung abrufbar. Die 2019 veröffentlichte Staffel 4 ist aktuell überhaupt nicht mehr verfügbar.

In den Teaser-Bildern der ersten drei Staffeln ist immer noch der Prime-Exclusive-Schriftzug zu sehen. Foto: Screenshot/Amazon

In Deutschland ist Staffel 1 derzeit bei Magenta TV mit dabei, die komplette Serie bietet dort derzeit aber kein einziger Streamingdienst. Die Produktion dürfte in Anbetracht ihres Alters zwar kein allzu großes Publikum mehr anziehen, der Fall zeigt aber einmal mehr die Problematik mit Lizenzrechten, über die Video- und Audiostreamingdienste wie Prime Video, Netflix, Spotify, Youtube Music und Konsorten abseits von Eigenproduktionen ihr Angebot aufbauen.

Wiederkehrendes Problem

Werden diese Rechte vom eigentlichen Copyrightinhaber nicht mehr verlängert oder zu teuer, müssen die Inhalte gestrichen werden. Dementsprechend ändert sich das Angebot regelmäßig, wer dauerhaft Zugriff auf Lieblingsinhalte behalten möchte, muss diese auf der Streamingplattform kaufen – wobei selbst das aufgrund rechtlicher Problematiken nicht immer permanente Verfügbarkeit garantiert. Auf der ganz sicheren Seite ist man letztlich nur beim Erwerb eines Datenträgers oder eines Downloads, der sich ohne Online-Kopierschutzabfrage abspielen lässt.

Ob und wann "Mr. Robot" zu Amazon Prime zurückkehrt, ist aktuell unklar. Bei Amazon selbst wird in den Teaser-Bildern für die ersten drei Staffeln nach wie vor die Aufschrift "Prime Exclusive" angezeigt. (gpi, 29.12.2022)