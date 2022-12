Regensburg Reaktionen auf Benedikts Gesundheitszustand: "Er ist halt ein Mensch"

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat vor seinem Pontifikat lange Zeit in Regensburg Theologie gelehrt, sein Bruder Georg war dort als Domkapellmeister Leiter der Regensburger Domspatzen. Die Menschen in Regensburg denken angesichts seines sich verschlechternden Gesundheitszustands mit gemischten Gefühlen an Benedikt