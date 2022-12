Die Gruppe Le P’tit Cirk verwendet akustische Gitarren nicht nur zum Musizieren. Foto: G De Smedt

In seltenen Fällen hilft zoologisches Wissen, um im Kulturbetrieb mehr Klarheit zu erhalten. Im Fall der 2004 von Danielle Le Pierrès und Christophe Lelarge gegründeten französischen Zirkusgruppe Le P’tit Cirk trifft dies allerdings zu. Ihr Stück Les Dodos, das heute, Donnerstag, beim Winterfest in Salzburg seine Österreich-Premiere feiert, ist nach dem im 17. Jahrhundert ausgestorbenen, flugunfähigen Vogel namens Dodo (oder auch Dronte) benannt.

Die titelgebenden Dodos, die sich hier in der Manege zu lebenden Flugobjekten aufschwingen, kämpfen gegen ihre biologisch bedingte Einschränkung an. Dabei sind die Artistik-Dodos gewiss nicht so schwerfällig wie die einst bis zu einem Meter großen Taubenvögel, die es noch bis 1690 auf Mauritius gab. Im Gegenteil.

Schelmische Poesie

Bei dieser Zirkusshow schießen Körper pfeilgerade und einigermaßen waagrecht durch die Löcher aufgetürmter Gitarrenstapel. Oder sie werden abwechselnd mit dem menschenähnlich taillierten Saiteninstrument durch die Lüfte geworfen bzw. jongliert.

Le P’tit Cirk steht für schelmische Poesie und wirbt für Schönheit und Emotion. Die Akrobatik und die slapstickhaften Bewegungen der an der CNAC, der National School of Circus Arts in Châlons en Champagne, ausgebildeten Leiter der Compagnie entwickeln sich aus dem Zusammenspiel mit klassischen Zirkusinstrumenten wie Trapez und dem eigenen Körper. Aber auch mit Objekten wie den zu Dutzenden im Einsatz befindlichen Gitarren. Diese werden über die Maßen strapaziert und erleben nicht allesamt heil das Ende der Show. Le P’tit Cirk beschließt das diesjährige Winterfest im Zelt des Volksgartens. Nur noch heute zu sehen: Jamie Adkins und sein Chaplinesker Circus Incognitus. (afze, 29.12.2022)