Die Gewerkschaft GPA fordert Ersatztage für "verlorene" Feiertage. In vielen Ländern ist das bereits üblich. Dagegen spricht ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit

So wie Weihnachten fällt auch Neujahr aufs Wochenende. Der Ausblick auf nächstes Jahr ist aber gut. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Das mit den Weihnachtsfeiertagen läuft dieses Jahr nicht ideal – zumindest nicht aus Mitarbeitersicht. Der Christtag fiel auf einen Sonntag, ebenso der erste Jänner. Der Jahreskalender bringt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Weihnachtszeit gleich um zwei freie Tage. Nur: Müsste das eigentlich so sein?

Aus Sicht der Gewerkschaft GPA nicht: "DU KÖNNTEST HEUTE FREI HABEN ... würden in Österreich Wochenendfeiertage auf den nächsten Werktag verschoben", schrieben die Arbeitnehmervertreter am 27. Dezember auf Twitter. Die Folge ist eine aufgeregte Diskussion: Sollen Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, später nachgeholt werden?

"Unterstütze ich zu 100 Prozent", sagen die einen, "Das ist ziemlich lustig und ziemlich österreichisch" die anderen. Wobei: So österreichisch ist die Forderung gar nicht. Eher im Gegenteil: In dutzenden Ländern ist es seit Jahren üblich, dass "verlorene" Feiertage nachgeholt werden.

In Spanien werden die freien Tage auf den folgenden Werktag verschoben. Ausnahmen gibt es für Feiertage, die immer auf einen Sonntag fallen – zum Beispiel der Ostersonntag. Luxemburg hat einen etwas anderen Weg gewählt: Dort muss innerhalb von drei Monaten ein Ersatztag angeboten werden. Ähnlich ist die Regelung in Belgien: Arbeitnehmer wählen entweder selbst einen Ersatztag oder der Arbeitgeber legt einen gemeinsamen freien Tag fest. Auch im Vereinigten Königreich können Arbeitnehmer frei wählen. In Italien gibt es zwar keinen Ersatztag, dafür aber Lohnausgleich.

Forderung des ÖGB

Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) wäre die Maßnahme ein "kleiner Schritt in Richtung Arbeitszeitverkürzung", wie es in einem Blogpost heißt. Am familienfreundlichsten wäre demnach die "Montagsvariante". So bestünde an langen Feiertagswochenenden "die Möglichkeit zu gemeinsamen mehrtätigen Freizeitaktivitäten, weil dann ein Großteil der ArbeitnehmerInnen gleichzeitig frei hätte".

Gegen mehr freie Tage spricht aus Sicht von Arbeitgebervertretern die internationale Wettbewerbsfähigkeit. "Wir sehen keinen Änderungsbedarf", heißt es vonseiten der Wirtschaftskammer auf Anfrage des STANDARD. "Österreich liegt bei der Anzahl der Feiertage im europäischen Spitzenfeld."

Hierzulande haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf zumindest fünf Wochen Urlaub. Dazu kommen 13 bundesweite Feiertage. Insgesamt wären das also 38 freie Tage. In den genannten Ländern, in denen Feiertage schon jetzt "nachgeholt" werden, ist dieser Wert etwas niedriger. Das Vereinigte Königreich kommt auf insgesamt 28 freie Tage, Spanien auf 36 Tage, Luxemburg auf 35 Tage und Belgien auf 30 Tage.

Die gute Nachricht

Im Jahr 2022 fielen mit Neujahr, dem Staatsfeiertag und dem Christtag insgesamt drei gesetzliche Feiertage aufs Wochenende. Die gute Nachricht: Im kommenden Jahr verlieren wir nur den Neujahrstag als freien Tag. Und mehr noch: Die Feiertage sind 2023 für die Urlaubsplanung besonders günstig. Ob damit auch die Debatte um "verlorene" Feiertage wieder ruht? (Jakob Pflügl, 29.12.2022)