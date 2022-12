DJ Scheibosan ist ein wiederkehrender Headliner auf Partys und Festivals im Lande und liefert Sets voll Spaß, guter Laune und bösen Basslines. Wohl deshalb ist er zu Silvester gleich zweimal gebucht. Foto: Scheibosan

New Year's Eve: Überall zucken alle aus, ballern Böller und zerbrechen Sektflaschen. Für mich ist es die Nacht, in der ich am liebsten keine Party mache, sondern Reinigung, Ritus, Reflexion. Doch soll die letzte Party des Jahres die beste sein, sind hier einige Tipps.

Samstag, 31. Dezember

Auf in neue Sphären mit Saturnalia! Das Neujahrsevent von Klub:Magika hat einiges vor: "Honor the Gods of Saturn and reawaken the Golden Age". Auf drei Floors wird mit Bands, DJs, klassischer Musik, Performances und Ritualen bis zum 1. Jänner um 20.23 Uhr gefeiert. Programmhighlights sind Visuals by LeuchtKraft, Tarot-Readings, ein Pop-up-Tattoostudio, Puppentheater. Für den Klang zum Jahresausklang sorgen Scheibosan, Altroy Jerome und Attila als altbekannte Größen der österreichischen DJ-Szene. Neben ihnen sorgen die Crews Heimlich, Journey to Tarab, Untere Willkyr und Magika für zauberhaft magischen Sound. Wer will, sollte schleunigst schauen, bei Klub:Magika Mitglied zu werden, um mitfeiern zu dürfen.

Altroy Jerome tanzt auch in der Grellen Forelle auf und Scheibosan beim Himmel und Wasser, wo "Sillyvester" gefeiert und mit seinem Set ins neue Jahr gerutscht wird. "Rituals of Transition" heißt es im Rhiz, im Celeste ist die Service-Crew mit Platten zugange. Im Club Prst sind die Residents und Freitags-Crews mit all in Elektro am Werkeln, während in der Pratersauna die "Silvestergala" für 30 Euro Eintritt mit (Tech-)House, Techno und Electronics lockt. Im Fluc ist für zwölf Euro bei "Freudentaumel" neben pumpy Tech-House-Mukke auch die Afterhour inkludiert.

In Graz werden im Running Horse "Electric Magic Disco Bongos" geknallt, im Dom im Berg wird mit Jamiie vom Watergate-Berlin geravt, und in der Postgarage wird auf drei Floors auch zu DnB getanzt. Ähnlich geht's in der Tabakfabrik in Linz unter dem Motto "Reboot" mit drei Floors zu. In Innsbruck läutet im Dachsbau Hip-Hop das neue Jahr ein, und im Club Cubique gibt’s einen "Tinnitus zum Jahresabschluss". Somit: Happy New Year! (Nadine Cobbina, 30.12.2022)