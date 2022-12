Platz zwei für den Oberösterreicher nach seinem Sieg in der Abfahrt am Vortag – Fünfter Saisonerfolg für den Schweizer, Hemetsberger Vierter

In dieser Galerie: 2 Bilder Läuft! Foto: AP/Alessandro Trovati Es läuft auch für Vincent Kriechmayr. Plätze eins und zwei in Bormio. Foto: AP/Marco Trovati

Bormio – Nach seinem Abfahrtssieg am Mittwoch hat Vincent Kriechmayr auch am Donnerstag in Bormio beim Weltcup-Super-G als Zweiter den Sprung aufs Podium geschafft. Der Oberösterreicher musste sich nur dem Schweizer Marco Odermatt um 0,64 Sekunden geschlagen geben, dem auf der anspruchsvollen Stelvio-Piste eine Traumfahrt gelang. Das Rennen, in dem Daniel Hemetsberger hinter dem Schweizer Loic Meillard Vierter wurde, stand im Schatten des Rücktritts von Matthias Mayer.

Der Dreifach-Olympiasieger aus Kärnten hatte vor dem dritten Super-G dieser alpinen Ski-Weltcup-Saison für alle völlig überraschend erklärt, dass er mit sofortiger Wirkung seine Rennskier an den Nagel hänge. Die Nummer sechs, mit der Mayer eigentlich an den Start hätte gehen sollen, blieb daher im Rennen frei. "Ich wollte das schon immer mal machen, spontan einfach aufhören, ich brauche jetzt keinen fixen Grund dafür eigentlich", lautete die verblüffende Erklärung des 32-Jährigen im ORF.

Fünftes Bormio-Podest für Kriechmayr

Kriechmayr, der erklärte, dass im Team bis zum Start wohl alle an Mayer gedacht haben, zeigte sich auf der Strecke jedoch fokussiert und legte im oberen Teil eine Bestzeit hin. Bis zum Schlussabschnitt bot der 31-Jährige als Einziger Odermatt Paroli, bevor ihm ein wenig die Kraft ausging. "Müde war ich und dann habe ich es zu taktisch angelegt. Und wenn du es taktisch anlegst und ein anderer gibt Gas bis zum Ende, dann kriegst halt eine aufpaniert", so Kriechmayr, der unten sieben Zehntel auf den Schweizer Sieger verlor. Seine Fahrt bescherte dem ÖSV-Speedfahrer aber sein bereits fünftes Stockerl in Bormio.

Odermatt war jedoch auf der Stelvio eine Klasse für sich, auch ein Fehler im oberen Teil konnte den Schweizer nicht bremsen. Der Eidgenosse feierte seinen fünften Saisonsieg, den zweiten im Super-G. Für den 25-Jährigen war es der 16. Weltcupsieg insgesamt, damit baute er seine deutliche Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Für ein mannschaftlich starkes ÖSV-Ergebnis sorgten Hemetsberger (+1,36 Sek.), der als Vierter das Podest nur um 14 Hundertstel verpasste und Stefan Babinsky als Neunter (+2,20). Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+2,15) fand sich als Achter im Feld der Geschlagenen wieder. Raphael Haaser schied ebenso aus wie Dominik Paris mit Startnummer eins.

Für eine Unterbrechung und schmunzelnde Gesichter sorgte ein Hund, der nach 33 Läufern auf die Piste rannte und lange auf der Strecke herumlief. Der nächste Super-G findet am 13. Jänner in Wengen statt. (APA, red, 29.12.2022)

Ergebnis Super-G in Bormio



1. Marco Odermatt (SUI) 1:29,27

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:29,91 +0,64

3. Loic Meillard (SUI) 1:30,49 +1,22

4. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:30,63 +1,36

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:30,67 +1,40

6. James Crawford (CAN) 1:30,78 +1,51

7. Stefan Rogentin (SUI) 1:30,81 +1,54

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:31,42 +2,15

9. Stefan Babinsky (AUT) 1:31,47 +2,20

10. Gino Caviezel (SUI) 1:31,53 +2,26

11. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:31,77 +2,50

12. Nils Allegre (FRA) 1:31,86 +2,59

13. Justin Murisier (SUI) 1:31,90 +2,63

. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:31,90 +2,63

15. Riley Seger (CAN) 1:32,00 +2,73

16. Josef Ferstl (GER) 1:32,02 +2,75

17. Andreas Ploier (AUT) 1:32,04 +2,77

. Jeffrey Read (CAN) 1:32,04 +2,77

19. Christof Innerhofer (ITA) 1:32,07 +2,80

20. Andreas Sander (GER) 1:32,26 +2,99

21. Erik Arvidsson (USA) 1:32,32 +3,05

22. Giovanni Franzoni (ITA) 1:32,65 +3,38

23. Alexis Monney (SUI) 1:32,73 +3,46

24. Kyle Negomir (USA) 1:32,76 +3,49

25. Martin Cater (SLO) 1:32,89 +3,62

. Matteo Marsaglia (ITA) 1:32,89 +3,62

27. Lukas Feurstein (AUT) 1:32,94 +3,67

28. Mattia Casse (ITA) 1:32,99 +3,72

29. Jared Goldberg (USA) 1:33,02 +3,75

30. Florian Schieder (ITA) 1:33,10 +3,83

weiter:

39. Julian Schütter (AUT) 1:34,06 +4,79

Ausgeschieden u.a.: Otmar Striedinger (AUT), Raphael Haaser (AUT), Johan Clarey (FRA), Trevor Philp (CAN), Dominik Paris (ITA)

Nicht am Start: Matthias Mayer (AUT/Karriereende)

Gesamtwertung (nach 14 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 946

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 617

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 432

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 385

5. Lucas Braathen (NOR) 365

6. James Crawford (CAN) 317

7. Alexis Pinturault (FRA) 315

8. Matthias Mayer (AUT) 268

9. Loic Meillard (SUI) 256

10. Zan Kranjec (SLO) 245



Super-G Männer (3):

1. Marco Odermatt (SUI) 280

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 212

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 159

4. Alexis Pinturault (FRA) 127

5. James Crawford (CAN) 90

6. Daniel Hemetsberger (AUT) 88

7. Matthias Mayer (AUT) 86

8. Stefan Rogentin (SUI) 81

9. Andreas Sander (GER) 78

10. Gino Caviezel (SUI) 76

Mannschaft Männer (14):

1. Schweiz 2228

2. Österreich 1866

3. Norwegen 1782

4. Frankreich 1051

5. Deutschland 744