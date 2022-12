Beim Versuch, nordkoreanische Drohnen im eigenen Luftraum abzuschießen, scheiterte das südkoreanische Militär. Foto: REUTERS/ South Korean Defence Ministry

Pjöngjang/Seoul – Nach dem Flug mehrerer nordkoreanischer Drohnen über die innerkoreanische Grenze will sich Südkorea militärisch besser wappnen. "Um Frieden zu erreichen, müssen wir gewaltige Kriegsvorbereitungen treffen", sagte Präsident Yoon Suk-yeol am Donnerstag bei einem Besuch in der staatlichen Agentur für Verteidigungsentwicklung.

Das "gesamte Reaktionssystem gegen alle Flugobjekte, die in unseren Luftraum eindringen", müsse überprüft und Defizite schnell behoben werden, erklärte er. Der Präsident bezeichnete den Vorfall vom Montag als "untragbar". Südkorea müsse dafür sorgen, dass Pjöngjang "begreift, dass Provokationen immer harte Konsequenzen nach sich ziehen", sagte Yoon.

"Stärkste Atommacht der Welt"

Am Montag waren mehrere nordkoreanische Drohnen in Südkoreas Luftraum der Grenzregionen rund um die Provinz Gyeonggi eingedrungen – eine davon flog nahe der Hauptstadt Seoul. Das südkoreanische Militär setzte daraufhin Kampfjets und Hubschrauber ein, scheiterte aber mit Versuchen, die nordkoreanischen Drohnen abzuschießen. Nach heftiger Kritik des Präsidenten entschuldigte sich das Militär.

Das abgeschottete Nordkorea baut sein Waffenarsenal und auch seine atomaren Kapazitäten beständig aus. Die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in diesem Jahr erklärt, er wolle sein Land zur "stärksten Atommacht der Welt" machen. Seit dem Koreakrieg (1950–1953) haben die beiden koreanischen Staaten keinen Friedensvertrag geschlossen. (APA, red, 29.12.2022)