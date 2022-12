Harri Stojka auf den Spuren von Genie Jimi Hendrix. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Jimi Hendrix, der 1969 beim Woodstock-Festival die US-Hymne Star Spangled Banner nachhaltig dekonstruierte, einige Jahre zuvor noch bei Rock 'n' Roller Little Richard als (natürlich schwer zu domestizierender) Hintergrundgitarrist werkte, überkommt einen nach wie vor ungläubiges Staunen. Welche Verwandlung! Hendrix, der heuer 80 Jahre alt geworden wäre (27. 11.), aber mit 27 starb, wurde zum bluesgeprägten Ekstatiker der gitarristischen Selbstentäußerung.

Zu jener Zeit, als Fans auf Mauern Hendrix’ Saitenkollegen Eric Clapton (damals Band Cream) fälschlicherweise zu Gott erklärten, zeigte Hendrix, was kreative instrumentale Grenzerweiterung wirklich bedeuten könnte. Leben und Spielen waren, was Exzessivität anbelangt, tendenziell doch deckungsgleich.

Dreifaltigkeit

Insofern kaum vorstellbar, wie so jemand 80 Jahre alt hätte werden sollen und wie er heute wohl klingen würde. Sein Einfluss reicht jedenfalls bis heute – vielleicht vor allem als Ermunterung, das Ungespielte zu spielen. Auch war Jimi ein großer Komponist. Man denke an Hey Joe, Purple Haze, Little Wing oder Voodoo Child. Empfehlenswert auch Hendrix’ Version von Bob Dylans All Along the Watchtower. Da ist zu hören, wie Hendrix auch bekannte Stücke neu zu denken und zu gestalten vermochte. Was Wunder, dass auch Virtuose Harri Stojka das Thema Hendrix beschäftigt. Da gibt es eine schön heftige Einspielung Salute to Jimi Hendrix und am Freitag im Porgy & Bess ein Konzert im Trio mit Bassist Peter Strutzenberger und Drummer Sigi Meier. Die Hommage findet also in jener Dreifaltigkeit statt, die auch Hendrix bevorzugte. "Jimi ist der Vater der modernen Hightech-Psychedelic-Rock-Gitarre", meint Stojka.

Er habe "das Niveau für alle Rockgitarristen der nachkommenden Generationen auf ein ungeahntes Level gehoben". Für Stojkas Entwicklung "in puncto Rock ist er richtungsweisend gewesen und wird es bleiben". Man wird es hören. (toš, 30.12.2022)