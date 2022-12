Dutzende Geräte sollen die technische Unterstützung von Whatsapp verlieren, darunter auch das iPhone 5 und das iPhone 5C. Foto: APA/AFP

Ab 1. Jänner 2023 stellt der Messaging-Dienst Whatsapp den Support bestimmter Smartphone-Betriebssysteme ein. Das gilt zum einen für alle Android-Geräte, die eine Betriebssystemversion vor 5.0 verwenden. Zum anderen sind auch iPhones betroffen, die iOS vor Version 12 nutzen.

Konkret sollen davon dutzende Smartphones betroffen sein, darunter auch das iPhone 5 und das iPhone 5C. Auf der Android-Seite dürften einige alte Modelle der Galaxy-Reihe von Samsung betroffen sein sowie zahlreiche Geräte aus der Optimus-Serie von LG. Eine bevorstehende Einstellung des Supports lässt sich im Zweifelsfall am besten über die Kontrolle des Betriebssystems am jeweiligen Smartphone feststellen. In der Praxis dürften aber nicht mehr viele Nutzer davon betroffen sein.

Wenn das Support-Ende naht, verschickt Whatsapp ohnedies eine Benachrichtigung. Bei betroffenen Android-Usern sollte dies gerade der Fall sein, Nutzer eines betroffenen iPhones sollten bereits informiert worden sein, weil das Support-Ende dort bereits mit Ende Oktober begonnen hat.

Was der Verlust des Whatsapp-Supports bedeutet

Fällt die Unterstützung von Whatsapp weg, heißt das nicht automatisch, dass die Messaging-App dort nicht mehr genutzt werden kann. Es bedeutet zunächst nur, dass diese Geräte keine Updates mehr bekommen, das bezieht sich auch auf das Beheben von Sicherheitslücken. Auch ist dann die Erstellung eines neuen oder die Verifizierung eines alten Nutzerkontos nicht mehr möglich.

Mittel- bis langfristig läuft die Einstellung der Unterstützung aber natürlich darauf hinaus, dass die App irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Einen genauen Zeitpunkt nennt Whatsapp dafür aber nicht. (red, 29.12.2022)