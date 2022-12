Manche halten immer noch an der Schießerei zu Silvester fest, trotz Bewusstseins über die Folgen. In einer idealen Welt sollte der letzte Schuss bereits gefallen sein

Alle Jahre wieder: Das gilt nicht nur für das Weihnachtsfest, sondern auch für die Diskussion um die Schießerei zum Jahresausklang. Inzwischen kennt jede und jeder die Folgen dieses Brauchs. Umweltverschmutzung, Lärm, jede Menge Müll, der liegen bleibt und vom Himmel fällt, Verletzungen und verschreckte Tiere, die oft kilometerweit flüchten, um dem Knallen zu entgehen, oder deswegen sterben. Und trotzdem halten manche an der Schießerei fest – auch wenn sie in den meisten Gemeinden ohnedies verboten ist. Wie sehr sich alle daran halten, hören wir schon seit Tagen.

Das Silvesterfeuerwerk trägt viele Folgen mit sich: Umweltverschmutzung, Lärm, jede Menge Müll, Verletzungen und Gefahren für Tiere. Foto: imago images/Sabine Gudath

Weil es immer schon so war und weil es halt so schön ist, kommt dann als Begründung der Befürworter. Und die Viecher werden das schon aushalten, die müssen da durch. Nach mir die Sintflut. Schön kann auch eine Lasershow sein, wenn man das Lichtspektakel liebt. In manchen Städten ersetzt ein solches bereits das Feuerwerk.

Selbst das Argument der Brauchtumspflege greift zu kurz. Mit der Schießerei zum Jahreswechsel haben bei uns die Germanen begonnen, um die bösen Geister zu vertreiben. Inzwischen ist wohl jedem klar, dass es keine bösen Geister gibt. Oder, falls doch, dass die Vertreibung derselben so nicht funktioniert. In einer idealen Welt sollte der letzte Schuss also bereits gefallen sein. Wer zu Silvester trotzdem böllert und Feuerwerke abschießt, sollte zumindest den Anstand haben, seinen Ökobonus einem Umwelt- oder Tierschutzprojekt zu spenden. (Guido Gluschitsch, 30.12.2022)