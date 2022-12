In dieser Galerie: 2 Bilder US-amerikanischer Doppelsieg: Paula Moltzan und Mikaela Shiffrin. Foto: APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Shiffrin präsentierte sich am Zauberberg in überragender Form. Foto: AP/Giovanni Auletta

Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,26

'2. Paula Moltzan (USA) 1:43,55 +0,29

3. Lena Dürr (GER) 1:43,60 +0,34

4. Petra Vlhova (SVK) 1:44,02 +0,76

5. Wendy Holdener (SUI) 1:44,16 +0,90

6. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:44,27 +1,01

6. Zrinka Ljutic (CRO) 1:44,27 +1,01

8. Ana Bucik (SLO) 1:44,81 +1,55

9. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:44,97 +1,71

10. Martina Dubovska (CZE) 1:45,33 +2,07

11. Sara Hector (SWE) 1:45,40 +2,14

12. Leona Popovic (CRO) 1:45,47 +2,21

13. Katharina Truppe (AUT) 1:45,48 +2,22

14. Franziska Gritsch (AUT) 1:45,66 +2,40

15. Amelia Smart (CAN) 1:45,98 +2,72

16. Ali Nullmeyer (CAN) 1:46,05 +2,79

17. Moa Boström Mussener (SWE) 1:46,14 +2,88

18. Nastasia Noens (FRA) 1:46,21 +2,95

19. Emma Aicher (GER) 1:46,32 +3,06

20. Michelle Gisin (SUI) 1:46,45 +3,19

21. Katie Hensien (USA) 1:46,46 +3,20

22. Jessica Hilzinger (GER) 1:46,47 +3,21

23. Katharina Huber (AUT) 1:46,63 +3,37

24. Camille Rast (SUI) 1:46,71 +3,45

25. Andrea Filser (GER) 1:46,92 +3,66

26. Aline Danioth (SUI) 1:47,05 +3,79

27. Lisa Hörhager (AUT) 1:47,10 +3,84

28. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:47,13 +3,87

28. Charlotte Guest (GBR) 1:47,13 +3,87

30. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:52,23 +8,97

2. Durchgang:

Folgt

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 49,82

2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 50,54 +0,72

3. Paula Moltzan (USA) 50,61 +0,79

4. Lena Dürr (GER) 50,62 +0,80

5. Petra Vlhova (SVK) 50,83 +1,01

6. Wendy Holdener (SUI) 50,84 +1,02

7. Zrinka Ljutic (CRO) 51,01 +1,19

8. Ali Nullmeyer (CAN) 51,13 +1,31

9. Katharina Truppe (AUT) 51,41 +1,59

10. Ana Bucik (SLO) 51,46 +1,64

11. Michelle Gisin (SUI) 51,49 +1,67

12. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 51,57 +1,75

13. Leona Popovic (CRO) 52,10 +2,28

14. Mina Fürst Holtmann (NOR) 52,12 +2,30

15. Sara Hector (SWE) 52,15 +2,33

weiter:

20. Katharina Huber (AUT) 52,91 +3,09

23. Franziska Gritsch (AUT) 53,05 +3,23

25. Lisa Hörhager (AUT) 53,16 +3,34

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

41. Marie-Therese Sporer (AUT) 54,17 +4,35

46. Valentina Pfurtscheller (AUT) 54,64 +4,82

50. Sophia Waldauf (AUT) 55,23 +5,41

51. Katharina Liensberger (AUT) 55,30 +5,48

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Chiara Mair (AUT), Laurence St-Germain (CAN), Neja Dvornik (SLO)