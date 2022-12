Die FFP2-Maskenpflicht hat weiterhin in allen Wiener Öffis sowie in den Stationen ihre Gültigkeit – auch wenn immer weniger Nutzerinnen und Nutzer dieser tatsächlich nachkommen. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die Epidemiologin Eva Schernhammer hat für eine neue Debatte rund um den Wiener Sonderweg bei der Maskenpflicht in Öffis gesorgt. "Ich würde langsam von der Maskenpflicht Abstand nehmen. Man erreicht in den nächsten Wochen den Punkt, wo es schwierig wird, das zu verstehen", sagte Schernhammer am Mittwoch in der ZiB2. Die FPÖ erneuerte ihre Forderung, dass Wien den "Masken- und Testirrsinn sofort beenden" müsse, wie der blaue Wiener Parteichef Dominik Nepp sagte.

In Wien dürfte die Maskenpflicht in Öffis aber zumindest noch zwei Monate beibehalten werden. Die aktuelle Covid-Verordnung sei noch bis 28. Februar 2023 in Kraft, sagte ein Sprecher von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag zum STANDARD. "Darin ist auch die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln festgeschrieben." Die Beibehaltung stehe nicht in Widerspruch zu den Aussagen Schernhammers: Diese habe gemeint, "dass man in den nächsten Wochen von der Maskenpflicht abrücken könnte, sollte sich an der pandemischen Situation nichts verändern". Wien werde wie bisher die Maßnahmen entsprechend der Entwicklung anpassen.

Der FFP2-Maskenpflicht in den Öffis dürften aber immer weniger Kundinnen und Kunden der Wiener Linien nachkommen, wovon sich regelmäßige Öffi-Nutzer überzeugen können. Gestraft wird aber weiterhin, wie die Wiener Linien versichern. Dem STANDARD wurden auf Anfrage auch Zahlen zu geahndeten Verstößen mitgeteilt. Zwischen Juni und Ende November – also in sechs Monaten – wurden demnach 7.600 Strafen in Höhe von 50 Euro verhängt. (David Krutzler, 29.12.2022)