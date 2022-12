RSF-Präsident Fritz Hausjell fordert Neuausschreibung der ORF-Führungspositionen; Group-M-Chef Andreas Vretscha rät Medien zur Kooperation; Vorgeschichte zu "Dinner for One" geplant – als Miniserie

2023 fordert Eva Spreitzhofer Solidarität zwischen Männern und Frauen. Sie selbst will die Schweigekultur durchbrechen und weiterhin anregen, über das Thema #MeToo zu sprechen – einerseits im Umgang mit ihrem Team, andererseits in ihren Filmen.

Medien 2023: Regisseurin Eva Spreitzhofer über #MeToo in der Kultur: "Weiter drüber reden und kämpfen" – Die Autorin und Regisseurin ist überzeugt, dass jeder einzelne Fall, der an die Öffentlichkeit kommt, den Druck verstärkt, dass sich etwas ändern muss

Medien und Politik: RSF-Präsident Fritz Hausjell fordert Neuausschreibung der ORF-Führungspositionen – Präsident von Reporter ohne Grenzen: "Medienpolitik sollte Demokratiepolitik sein" – Willkürliche Inseratenvergabe der Regierung "ungeheurer Schwachpunkt"

Medien 2023: "Der Werbekuchen wird kleiner": Group-M-Chef Andreas Vretscha rät Medien zur Kooperation – Der CEO von Österreichs größter Mediaagenturgruppe sieht ein "spannendes" Werbejahr und ein "sicherlich schwieriges Umfeld"

"Dinner for Five": Vorgeschichte zu "Dinner for One" geplant – als Miniserie – "Höchste Zeit, sich zu fragen, wer die Herren von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom eigentlich sind, warum sie nicht mit am Tisch sitzen"



Lizenzrechte: Prime-Exclusive-Serie "Mr. Robot" von Amazon Prime Video verschwunden – Eines der ehemaligen Zugpferde des Dienstes verschwand kurz vor Weihnachten aus dem Abo-Angebot in Deutschland und Österreich

Aufdecker: Bulgarien protestiert gegen russische Fahndung nach Journalisten Christo Grozev – Russische Botschafterin in Sofia erklärte, Grozev werde "nicht in der ganzen Welt" gesucht

Samstag und Sonntag: Mundl, Dinner for One, Silvester-Show, Kabarett, Neujahrskonzert: TV-Programm zum Jahreswechsel – Silvesteraudienzen mit "Wir sind Kaiser", Silvester-Show mit Moderationsduo Francine Jordi und Hans Sigl – Spielfilme auf Puls 4 und ATV

Switchlist: Eine Kur für Karlsbad – Wenn der Rubel nicht mehr rollt(T)Raumschiff Surprise, Der Irland-Krimi: Familienbande – TV-Hinweise für heute Abend.

