Es war ein Kriegsjahr in Europa, in dem uns die direkten Folgen des fatalen Wahnsinns, in den Autokratie und Ideologie führen können, sehr nahegerückt sind. Aber trotz des Ukraine-Kriegs bewegt auch das Schicksal eines nahöstlichen Landes beziehungsweise dessen Bevölkerung seit Mitte September die Menschen in Europa wie kaum ein anderes Thema: Unser Herz ist bei den protestierenden Iranerinnen und Iranern, vor allem bei den jungen.

Das Gesicht der Bewegung: Die iranische Frau

Der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam hat die Illusion des Regimes der Islamischen Republik zum Einsturz gebracht, ihre Herrschaft in der großen Kulturnation Iran fast 44 Jahre nach der Revolution ungebrochen aufrechterhalten zu können. Einer Revolution, die die Mullahs damals, im Jahr 1979, "gestohlen" hatten: Die Bewegung, die die Diktatur des Schahs stürzte, umfasste viele Sektoren der iranischen Gesellschaft.

Der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam hat die Illusion des Regimes der Islamischen Republik zum Einsturz gebracht. Foto: IMAGO/Allison Bailey

Die heutige Freiheitsbewegung hat ein Gesicht: das der iranischen Frau. Der Ausdruck "feministische Revolution" passt auch insofern, als die Gewalt, die im Namen des Islam gegen Frauen ausgeübt wird, wie nichts anderes das Zwangssystem verkörpert. Gleichzeitig wird die Protestwelle erneut von unterschiedlichen Gruppen getragen, die unter anderem soziale Gründe oder seit Jahrzehnten verletzte Minderheitenrechte auf die Straße treiben. Aber alle fordern sie ein Ende der Unterdrückung, die durch den Kopftuchzwang symbolisiert wird.

Niemand kann seriös vorhersagen, wie es weitergehen wird. Das Regime oszilliert zwischen offener Brutalität und den üblichen Verschwörungstheorien, die dazu dienen sollen, eine Grenze zwischen Protest und "Verrat" an der Islamischen Republik zu ziehen. Das funktioniert nicht. Denn selbst wenn es eine Kritikfähigkeit innerhalb des Regimes geben würde, haben die Menschen längst den Glauben an die Reformierbarkeit des von Khomeini kreierten Staatssystems verloren. Sie wollen einen anderen, einen normalen Staat.

Fehlkalkulation des Regimes

Vom politologischen Standpunkt aus ist die Fehlkalkulation des Regimes frappierend: Nach 33 Jahren ist das Ende des geistlichen Führers Ali Khamenei abzusehen, der Übergang sollte streng kontrolliert stattfinden. Stattdessen explodiert dem alten Mullah das, was er für sein Land hält, unter den Händen.

Nach Jahren eines ansatzweisen Pragmatismus, der sich nach außen 2015 im Atomdeal mit dem Erzfeind USA manifestierte, aber auch im Inneren gesellschaftlich äußerte, sollte wieder die alte Ordnung einkehren – und damit die Fortdauer der Revolution garantiert werden. Es ist typisch und lächerlich zugleich, dass der von Khamenei installierten Regierung dazu prioritär einfiel, die Kopftuchregeln wieder streng durchsetzen zu wollen. Der Hijab ist mehr wert als das Leben einer jungen Frau. Eine kritische Masse von Iranerinnen und Iranern konnte das nicht mehr hinnehmen.

Dass das Regime begonnen hat, im Zusammenhang mit den Protesten verhängte Todesurteile zu vollstrecken, könnte sich als weitere Fehlkalkulation erweisen. Es sollte abschreckend wirken – und wird mit Sicherheit manche Eltern dazu bringen, ihre Jugendlichen anzuflehen, sich von den Straßen fernzuhalten. Gleichzeitig markieren die Exekutionen einen Punkt ohne Wiederkehr. Die Mullahs müssen wissen, dass es keine Versöhnung – und damit auf Dauer keine Zukunft – mehr für sie gibt. (Gudrun Harrer, 30.12.2022)