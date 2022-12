Vivienne Westwood bei der London Fashion Week 2017. Foto: REUTERS/NEIL HALL

"Diese Frau war einmal ein Punk" stand auf einem der Cover der englischen Zeitschrift Tatler im fernen Jahre 1989, auf dem Margaret Thatcher abgebildet war. Zumindest sah die Dame im altmodisch gepunkteten Kostüm und den auf toupierten Haaren aus wie die damalige Premierministerin. In Wahrheit handelte es sich aber um Vivienne Westwood. Die Modedesignerin mit der wilden Vergangenheit galt damals noch als Schreck des britischen Establishments. Zusammen mit ihrem zweiten Ehemann Malcolm McLaren, dem "Erfinder" der Sex Pistols, hatte sie in ihrem Geschäft in der Londoner King’s Road die Teddy-Boys, die Punks und später die Fetischisten aller Couleurs mit den wagemutigsten Outfits versorgt.

Als Westwood Ende der Achtziger aber für den Tatler als Thatcher posierte, war sie bereits auf dem besten Weg, sich mit den Äußerlichkeiten des Establishments zu arrangieren – beziehungsweise ihnen auf die Spur zu kommen: Seitdem Westwood ihre erste richtige Modeschau präsentierte (1981 die berühmte "Piraten"-Kollektion, mit der sie den "Romantikern auf hoher See" huldigte), hielt sie die Mode- und Kostümgeschichte gefangen.

Kleidungsstücke zerlegt

Sie zerlegte historische Kleidungsstücke – und nähte sie wieder zusammen. Das Wissen, das sie sich dabei aneignete, setzte sie in Kollektionen um, die häufig vom viktorianischen Zeitalter, vom Rokokostil und der Koketterie Frankreichs beeinflusst waren. Im Zentrum ihrer wegweisenden "Mini-Krini"-Kollektion von 1884 stand die Krinoline, jene Unterfütterung, die im 19. Jahrhundert den Überrock steif abstehen ließ und heute noch als Symbol der frauenverachtenden Mode jener Zeit gilt.

Vivienne Westwood und Andreas Kronthaler posieren gemeinsam mit dem Model Bella Hadid nach der FW 2020/21-Show. Foto:REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Sich in Westwood zu kleiden, hieß, solche Brüche in Kauf zu nehmen. Tragbarkeit und Komfort waren für die Designerin, die Ende der Achtziger für drei Jahre als Professorin an die Wiener Angewandte berufen wurde, wo sie auch ihren späteren Mann, den um 25 Jahre jüngeren Tiroler Andreas Kronthaler kennenlernte, nicht per se erstrebenswerte Kategorien. "Man hat ein viel besseres Leben, wenn man beeindruckende Kleidung trägt", lautet eine ihrer pointierten Aussagen. Genau so unerbittlich, wie sie sich die Modehistorie aneignete, hielt sie aber auch an der festen Idee fest, durch Mode politische und gesellschaftliche Zustände thematisieren zu können.

Tochter von Handwerkern

Seit den rebellischen Jugendjahren in der Londoner Punkszene, während der ihr Körper für vielerlei Interventionen herhalten musste, begriff sie den menschlichen Körper als ihr Medium. Anders als manche Designer, die dem weiblichen Körper seine Charakteristika am liebsten nehmen würden, betonte sie mit Vorliebe alle Kurven und Rundungen. Die 1941 in einer mittelenglischen Kleinstadt als Tochter von Handwerkern geborene Designerin brachte das Korsett wieder in die Mode zurück, aber nicht um Frauen als Objekte, sondern um sie als frei agierende Subjekte darzustellen. Sie huldigte der britischen Schneiderkunst und zog ihren Models Büstenhalter über die Oberteile.

In die Geschichte ging der Moment ein, als Naomi Cambell in ihren extrem hohen Westwood-Plateau-Pumps auf dem Laufsteg hinfiel. Damals schrieen Feministinnen auf, der Westwood verzieh man aber ihre forsche Aneignung von eigentlich als frauenfeindlich verschrieener Kleidungsstücken. Die bis vor einigen Jahren in einer kleinen Londoner Sozialwohnung lebende Designerin galt bis zuletzt als eine der radikalsten Vertreterinnen einer aufgeklärten, politischen Mode. Am Donnerstag ist sie im Alter von 81 Jahren in Clapham, South London, verstorben. (Stephan Hilpold, 29.12.2022)