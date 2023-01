Bei Tag und bei Nacht: die virtuelle Welt als Möglichkeit, die Wirklichkeit und den Körper umzuformen. Foto: Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Unlängst. Die 13-jährige Magdalena sagt, "Ich werde ohnehin nur 40 Jahre alt. Was soll ich mir schon überlegen." Die konventionelle Reaktion auf diese Aussage erfolgt prompt. Wem auch immer ich diese Sätze wiederholte, jede Person reagierte lächelnd mit dem Hinweis, dass diese Vorstellung doch dazu da sei, in der Schule nichts machen zu wollen und überhaupt nur noch am Handy zu hängen.

Am Handy. Da spielt Magdalena "Bitlife". Da bekommt sie per Klick Leben zugewiesen. Einmal ist das ein indischer Mann, dann wieder eine Frau in California. Und. Magdalena klickt sich durch. Vom Baby bis zum Tod. Sie muss viele Entscheidungen treffen. Will sie auf die Uni gehen? Will sie einen One-Night-Stand haben? War sie nachlässig in der Verhütung? War die Partnerin nachlässig? Soll das Baby auf die Welt kommen, oder soll es eine Abtreibung geben?

Verfügbare Welt

Und immer gibt es die Möglichkeit, den Körper umzuformen. Fitnessstudio. Schönheitschirurgie. Geschlechtsumwandlung. In einer Stunde ist so ein Leben durchgeklickt. Die zugeteilte Person ist tot. Es kann ein Grab geben oder eine Verbrennung. Die Asche kann bei einem Seebegräbnis ins Meer geschüttet werden, oder die Urne wird in den Bergen ausgeleert. Die ganze Welt steht zur Verfügung. Und. Dann wird die nächste Person aufgerufen. Und. Das Leben beginnt von vorne. Und. Jedes Leben ist gleich wichtig.

Demokratischer geht es nicht. Jedes Leben zählt. Nur die Zeit. Die gibt es nicht mehr. Aber. Hat es sie denn je gegeben? Überhaupt. Ist es nicht die Zeit. Ist es nicht vor allem die Zeit, in der die Ungerechtigkeit der Verteilung der Ressourcen ihre Aufführung findet. Ist Zeithaben nicht das ultimative Privileg? Zeit bekommen. Lebenszeit. Entscheidet sich nicht alles zeitlich. Am Ende. Und. Ist unsere kulturell vermittelte Mangelnostalgie nicht die schrecklichste Form selbstverständlichster Einschränkung in ein Nebenbei des Leben-Müssens.

Und jagt dieses Leben-Müssen in Ungerechtigkeit die Person nicht durch die Räume. Und die Frage ist doch, hetzt die Zeit die Person durch den Mangel an Raum, oder ist es der Mangel an Raum, der die Hetze auslöst. Diese Atemlosigkeit, die die Erinnerungslosigkeit herstellt. Ist es die Armut an Zeit in diesem Hetzen, die nur das Überleben in Erinnerung behält und so die Biografien raubt? Aber immer. Den Mächtigen die Erinnerung zu Besitz gibt. In neoliberaler Ausbeutung der Ungerechtigkeit als Unterhaltung.

Magdalena bekommt die vielen Leben im Austausch gegen ihre Zukunft. Denn. Magdalena. Und mit ihr all die anderen, die wir dann Generation Z oder .... nennen. Sie meint es ernst. Es ist ernst gemeint, wenn Personen ihres Alters den Klimakollaps der Welt als Realität wissen. Die Magdalenas wissen, dass sie keine Zeit haben. Dass sie keine Zeit bekommen. Es passiert ja nicht. Und. Es würde nicht verwundern, wenn diese Personen nur noch am Handy hingen oder in ein Kloster gingen und die Zeit in meditativer Sammlung auskosten wollten. Denn. So zukunftslos. Ohne Zukunft macht die Vergangenheit noch weniger Sinn. Was sollte Magdalena sich mit etwa den alten Texten auseinandersetzen, wenn sie doch ohnehin nur den schalen Hedonismus der Unterhaltungsindustrie zu öffentlicher Verfügung hat. Bildung. Was sollte das sein. Für eine Person ohne Zukunft. Ohne Zukunftsvorstellung.

Die Reaktionen auf Magdalenas Aussage. Dieses Schmunzeln über die Schülerin. Dieses kleine Verständnis des Kleinwiderstands im Schulischen. Wieder tritt eine Nostalgie auf. Wie unsere Kulturen insgesamt nichts als Nostalgie geworden sind. Oder kann eine behaupten, die Oper zum Beispiel gäbe die Probleme des Jetzt-gerade wieder. Illustriere die zumindest. Fasse im symphonischen Taumel der großen Orchestrierung das Elend plastisch fühlbar zusammen? Illusionsstiftende Nostalgie das alles. Klassiker im Theater. Nicht einmal die Erinnerung an ethische Auseinandersetzung kann das sein. Das zukunftslose Jetzt hat keinen Raum für Rede/Gegenrede. Das zukunftslose Jetzt entwirft sich in Gedankenleere. Was soll eine auch denken, wenn die Auslöschung beschlossene Sache der Eliten ist. Wenn die Finanzwirtschaft in unbezwingbarem Drängen das Wachstum als Fetisch durchsetzen konnte und sich so des Weltpöbels in Umweltkatastrophen entledigen wird. Und die Magdalenas als Kollateralschaden eben kein langes Leben zugestanden bekommen werden. Zeit. Zeit ist da Elitenbesitz geworden. Auf den Inseln der Eliten wird schon Zeit sein, alt zu werden. Zeit zu haben. Genuss. Genießen. Das ist Lust in die Zeit gedehnt. Lustbewusstsein. Erkenntnis. Das findet in der Zeit statt.

Geplantes Versagen

Da. Wo wir gerade sind. Da. Wo die Magdalenas ihren 13. Geburtstag planen müssen. Da. Wo die Eliten gerade wieder so sorgfältig geplant versagen. Da sind wir dort zurück, wo über die Leben anderer von den einen so direkt bestimmt werden konnte. Da, wo wir gerade leben. Da ist es nicht viel anders als zu Zeiten von Sklavereien, in denen über die Leben der Sklav*innen in der Weise bestimmt wurde, wie diese Leben den Bestimmenden nützlich waren.

Und Leben. Das ist die Zeit, die eine Person hat. Die sie bekommt. Die ihr zugestanden wird. Es ist nicht Natur, wann und wie wir sterben. Unser Sterben. Und das Sterben von Frauen in noch so viel bedrängenderer Form. Unser Sterben wird konstruiert. Am Ende sterben wir an der Mangelvorstellung von unseren Leben. An den Unfreiheiten, die die kulturellen Konventionen und ihre politischen Ausdeutungen erlauben. Die Altersarmut von Frauen fällt da zuerst einmal ein. Dann das Gesundheitssystem. Dann die Form von Arbeitszwang und Triebverzicht speziell auf die weibliche Biografie angewandt. Von lange her kommen da die Vorstellungen. Von immer her. Und immer der Hinweis, wie schlecht es einer gehen könnte, in der Asylpolitik. In der Armenpolitik. Drohungen. Nichts als Drohungen spielt dieser Staat aus. Niederhaltung war das. Mit den Möglichkeiten der Magdalenas verglichen. Der mühselige Kampf um Anerkennung. Es stellt sich alles noch einmal deutlicher als Betrug heraus. Als Täuschung. Stillgehalten und ins Falsche geführt.

Da, wo wir gerade sind. Ich kann mich auf meine Lebensarbeit der Ich-Eroberung berufen, was ich will. Ich kann meine Werke im Bücherkasten abzählen, so viel ich will. Ich kann lieben, so intensiv ich mag. Ich kann trauern, was das Zeug hält. Meine. Unsere. Gewaltlosigkeit macht nicht viel her. In einer solchen Situation. Ich. Ich wollte mich vor diese Klimakonferenzorte stellen und den Schmerz über die Beraubung schreien. Das wäre die richtigere Oper. Und vielleicht müssen wir diese Beraubung mit Wahnsinn beantworten. Denn. Dieser Raub an Zukunft. Diese unvorstellbar selbstverständliche Selbstverständlichkeit des Raubs der Zukunft. Wie sollte solcher Wahnsinn nicht in Wahnsinn manifest werden. Nur die Erinnerung, wie die Frauen in die Psychiatrien abgeliefert wurden. Bis heute. Nur diese Erinnerung hält mich ab. Nur dieses Wissen vom Stumm-gemacht-Werden. Und darin. Es stellt sich heraus, dass die schlimmen Erfahrungen die einzige Rettung vor dem Fall ins Nostalgische bleiben. Brainfog. Es sind winzige sprachliche Bewegungen, die bestimmen. Die bestimmend sind. Die im Bestimmen die Beschreibung schaffen, die dann im Bestimmen den so Bestimmten unsichtbar gemacht wird. Brainfog. Das kam in der englischsprachigen Welt in der Pandemie in den Vordergrund. Brainfog wurde zuerst auf die menopausale Frau angewandt. Der vernebelte Kopf. In der Verbindung mit der Frau, der die weiblichen Hormone abhandenkommen. Eine Art Kastration wird so beschrieben. Diese amputiert zu sehende Figur der menopausalen Frau steht nun für den vernebelten Kopf.

Die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz. Foto: Heribert Corn

Dieser vernebelte Kopf. Diese Vernebelung. Sie ist aber nun die Beschreibung des Zustands, in den eine verfällt, wenn sie die Situation der Welt bedenken will. Brainfog. Das ist der sich selbst vernebelnde Zustand der solidarischen Mittäterschaft an der Zerstörung der Welt und der Beraubung der Leben. Ein sexistisch definiert minderer Zustand ist das. Und. Die Antwort. Die affektive Reaktion ist Scham. Tief verborgene Scham. Niemand. (Und niemand. Das ist ein Indefinitpronomen, das wiederum wie das Archilexem alle Geschlechter repräsentieren kann.) Niemand und keine. In dieser Scham werden wir in jedem Augenblick des Kulturellen in Gefügigkeit geschult. Ja. Vom kulturellen Angebot dazu angeleitet. In Unterhaltung und Hochkultur gleichermaßen. Diese Scham wird nur durch Ausschluss überwunden. Durch Sich-besser-Fühlen als andere. Diese Scham stellt die Hierarchien her, wer sich Deutung zumutet. Diese Scham ist direkte Erfüllung des Elitendiktats unseres Stillhaltens. Denn. Wahrheit ist das keine. Diese Scham. Wahrheit. Das wäre, die Scham zur Kenntnis zu nehmen. Die Scham ins Bewusstsein zu heben und zum Motiv eines politischen Handelns zu machen. Ein politisches Handeln müsste das sein, das sich radikal darauf beruft, dass jedes Leben zählt. Weltweit. Dass jedes Leben das Recht auf die eigene Zeit hat und dass nur insgesamt in diesem Recht Heilung gefunden werden kann. Und es müsste Heilung sein, die gesucht wird. Und nicht Rettung. Rettung, das ist immer nur ein Augenblick. Der Auftritt des Helden. Und danach der Fall ins Alte zurück. Heilung. Das ist die lange Dauer des Werdens. Lebenszeit.

Marlene Streeruwitz lebt als Schriftstellerin in Wien, Zuletzt erschien "Handbuch gegen den Krieg" (Bahoe Books). Am 25. 1. erscheint bei S. Fischer ihr neuer Roman "Tage im Mai".

Lebensnot

Die Lebensnot. Die Tatsache, nur leben zu können, wenn das Leben eben stattfindet. Die so gegebene Zeit. Die Begrenztheit davon. Das wäre. So würde ich meinen. Das wäre Grund genug für Frieden und Gerechtigkeit. Frieden und Gerechtigkeit wiederum. Um Frieden und Gerechtigkeit überhaupt erkennen zu können. Wissen zu können. Geben und nehmen zu können. Dafür muss die Zeit der Person in den Mittelpunkt gestellt werden. Die frühe Zeit als Grundlage für Frieden und Gerechtigkeit. Der Kosmos der Pflege als jenen Ort, an dem Frieden und Gerechtigkeit die erste Lebenszeit der Person betreut. In Frieden und Gerechtigkeit. Es ist Kinderzimmerwissen, wie eine Person Frieden und Gerechtigkeit lernt. Wie jedes Leben zählt. Wie die erste Zeit der Person so wichtig genommen, die gesamte Lebenszeit formen wird. Die Brutalität. Diese ungeheure Brutalität, mit der der Kosmos des Öffentlichen die kleine Person in Schule und Öffentlichkeit dem Kosmos der Pflege entwöhnt.

Die ungeheure Brutalität, mit der die kleine Person in Arbeitszwang und Triebverzicht gezwungen wird. Die ungeheure Brutalität, mit der der Kosmos der Pflege in Minderwertigkeit gehalten und entwertet wird. Gegen die Klimakatastrophe. Gegen die nun der zerstörten Natur überlassene Massentötung in der Folge imperialistischer Weltpolitiken. Angesichts der näherrückenden Zeitlosigkeit. Unsere Situation. Hier. In Österreich. Das gesamte Versagen an Emanzipation und Demokratisierung. Es steht steil abgezeichnet vor diesem Hintergrund. Aber. Es wird auch gleichgültig. Aber. Aus dem Wissen des Falschen. Aus der klaren Sicht, wie patriarchal nun alles gelaufen ist. Wie altmodisch. Der Impuls, das Richtige zu tun. Der könnte uns zueinanderführen. Es gilt nichts weniger, als die Welt in einen Ort zu verwandeln, auf dem Zeit für alle Leben ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann lassen wir die Philosophen wieder über die Zeit rätseln. Zuerst einmal möchte ich sie haben. (Marlene Streeruwitz, 4.1.2023)