Die Eroberung des Mondes, Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende, The Glory, The Hateful Eight – Mit Radiotipps

6.30 MUSIKTAG

Pop Around the Clock Ein Dauerfeuer in Sachen Pop & Rock fackelt 3sat am letzten Tag des Jahres ab. Unter anderem mit dabei: Bruce Springsteen: Live in Barcelona (14.00 Uhr), The Rolling Stones: Licked Live in NYC (21.30 Uhr) oder Jamiroquai: Live in Verona (0.40 Uhr). Bis 7.20, 3sat

20.15 JAHRESWECHSEL

Wir sind Kaiser – Silvesteraudienz Robert Palfrader hält wieder seine Silvesteraudienzen als Majestät Robert Heinrich I. – dazwischen unterhalten Viktor Gernot und Michael Niavarani. Bis 22.25, ORF 1

20.15 DOKUREIHE

Die Eroberung des Mondes (1–3/3) (USA 2019, Robert Stone) Der Wettlauf ins Weltall von den Anfängen im Jahr 1957, als die Russen erfolgreich den Satelliten Sputnik starteten, bis zum ersten Schritt auf dem Mond im Jahr 1969. Bis 1.30, Arte

22.00 TARANTINO-WESTERN

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Taran tino) Eine warme Stube inmitten eines Schneesturms als unwirtlicher Ort: Das Zusammentreffen übler Gesellen in einer Raststätte entwickelt sich in Tarantinos Schneewesternkammerspiel zu einem gewaltigen Blutbad. Bis 1.05, Nitro

22.25 MUNDL

Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende (A 1977, Reinhard Schwabenitzky) Wenn Raketen durchs Fenster fliegen: die legendäre Silvester-Folge mit dem am 4. Dezember verstorbenen Karl Merkatz als "Mundl" Sackbauer. Bis 23.20, ORF 1

22.55 KULTFILM

Harold und Maude (USA 1971, Hal Ashby) Harold (Bud Cort), Sohn aus gutem Hause, ist nicht nur vom Tod besessen, sondern fühlt sich auch zur 79-jährigen Maude (Ruth Gordon) hingezogen. Licht und Schatten halten in Hal Ashbys New-Hollywood-Juwel eine feine Balance. Bis 0.25, One

Streaming

HEILUNG IM DSCHUNGEL

Wildcat (USA 2022, Melissa Lesh, Trevor Frost) Als der junge britische Soldat Harry Turner aus Afghanistan zurückkehrt, leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung und schweren Depressionen. Im Dschungel Perus trifft er auf die Naturschützerin Samantha Zwicker. Die Doku erzählt unsentimental, aber berührend eine Heilungsgeschichte. Amazon Prime Video

ANIMATIONSFILM

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

(USA 2022, Charlie Mackesy, Peter Baynton) Ein kleiner Bub, ein Maulwurf, ein Fuchs und ein Pferd finden sich zusammen und gehen Fragen über das Leben, die Freundschaft und die Liebe, den Mut und die Hoffnung nach. Verfilmung des gleichnamigen Buchklassikers von Charlie Mackesy in schönster klassischer Animationstechnik. Im Original sind unter anderem die Stimmen von Idris Elba oder Gabriel Byrne zu hören. Apple TV+

Stellen sich großen Fragen: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse".

Apple TV+ präsentiert den Kinderbuch-Bestseller in klassischer Animationstechnik.

Foto: Apple TV+

RACHE

The Glory (KOR 2022, Ahn Gil-ho) Nachdem eine junge Frau während ihrer Schulzeit misshandelt wurde, schmiedet sie Jahre später Pläne, um sich zu rächen – als Klassenlehrerin des Kindes des einstigen Täters. Achtteilige Serie aus Südkorea. Netflix