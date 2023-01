9.50 MÄRCHENHAFT

Aschenputtel (D 2011, Uwe Janson) In dieser Version spielt Aylin Tezel das arme Mädl, das die Gemeinheiten von Stiefmutter und Stiefschwester erdulden und von früh bis spät schwer arbeiten muss. Doch wie wir wissen, wird sie es sein, die zuletzt lacht.

Bis 10.45, ARD

11.15 MUSIK

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2023 Nach zehn Jahren haben die Wiener Philharmoniker ihr Neujahrskonzert wieder dem österreichischen Dirigenten Franz Welser-Möst anvertraut. Der Pausenfilm 150 Jahre Wiener Weltausstellung von Regisseurin Barbara Weissenbeck ist eine Zeitreise in das historische Jahr 1873, als Wien auf dem Pratergelände die damals größte Weltausstellung ausrichtete. Bis 13.50, ORF 2



Szene aus dem Neujahrskonzert-Pausenfilm von Barbara Weissenbeck: Matthias Schorn, Valerie Schatz und Josef Reif im Wiener Prater, 11.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF/Filmwerkstatt Wien/Hubert Doppler

18.35 KULTURSCHOCK

Willkommen bei den Sch’tis (Bienvenue chez les Ch’tis, FRA 2008, Dany Boon) Postler Philippe (Kad Merad) aus Südfrankreich wird in den Norden zu den hinterwäldlerischen Sch’tis strafversetzt, die sich trotz aller Befürchtungen als sehr liebenswert entpuppen. Dany Boon destilliert aus bizarren sprachlichen Eigenheiten und haltlosen Vorurteilen einen der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten. Bis 20.15, One

19.47 REDE

Neujahrsansprache des Bundespräsidenten Traditionell wendet sich Alexander Van der Bellen am ersten Tag des neuen Jahres an die Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier wohnen. Bis 19.57, ORF 1 und ORF 2

20.15 MUSIK

Giuseppe Verdi – La traviata Mit einer Neu inszenierung des Opernhits feiert die Arena di Verona ihren Neustart nach der Corona-Zwangspause. Die Rolle der Violetta Valéry singt Sonya Yoncheva. An ihrer Seite: Vittorio Grigolo als Alfredo Germont.

Bis 22.15, 3sat

20.15 FANTASY-KOMÖDIE

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Schleimige Geisterjagd in New York samt einem riesigen Marshmallowmännchen in den Straßenschluchten Manhattans. Die Fortsetzung Ghostbusters II gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 23.30, ZDF neo

20.15 WESTERNKOMÖDIE

Die Troublemaker (D/I 1994, Terence Hill) Bud Spencer und Terrence Hill als zerstrittene Brüder Travis und Moses, die von ihrer Mutter ausgetrickst werden. Das verbindet, bei der Jagd nach einem gefährlichen Banditen wachsen die beiden wieder zusammen. Der letzte gemeinsame Film des Kultduos.

Bis 22.05, Servus TV

20.15 NATUR, LIEBE UND TOD

Der Pferdeflüsterer (The Horse Whisperer, USA 1998, Robert Redford) Maßgeschneiderte Rolle für den großen Moralisten Robert Redford, der hier die New Yorker Karrierejournalistin Annie Mac-Lean (Kristin Scott Thomas) und ihre verunfallte und traumatisierte Tochter Grace (Scarlett Johansson) betreut. Das bedeutet Tod, tiefe Verzweiflung, beglückende Naturerlebnisse und große Romantik. Bis 22.55, Arte