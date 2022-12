Etwa ein Viertel der Menschen weltweit leidet gelegentlich an Mundgeruch. Neben verbesserter Mundhygiene können Laktobazillen helfen

Mundgeruch ist nicht nur unangenehm, er kann auch ein Zeichen für Parodontitis sein, ein großes Problem für die Mundgesundheit. Foto: Getty Images/RapidEye

Knoblauch und Zwiebel hinterlassen einen schlechten Atem. Alkohol und Tabakrauch ebenso. Exotische Gewürze können seltsam riechen. Aber es kommt auch vor, dass man Mundgeruch hat, ohne vorher etwas Entsprechendes gegessen zu haben. Weltweit leidet etwa ein Viertel aller Menschen zumindest zeitweise an unangenehmem Mundgeruch, medizinisch Halitosis genannt. Bei etwa sechs Prozent ist er chronisch. In mehr als 90 Prozent der Fälle sind Mikroorganismen in der Mundhöhle für den Geruch verantwortlich. Weitere Ursachen können Erkrankungen des Hals- und Nasenbereichs oder des Magen-Darm-Trakts sein.

Nun hat eine Analyse mehrerer Studien, die die Wirkung von Probiotika, lebender Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien, auf den wahrnehmbaren und messbaren Mundgeruch untersucht haben, gezeigt, dass probiotische Bakterien Mundgeruch mildern können. Demnach reduzieren die durch Kaugummis oder Lutschtabletten verabreichten Probiotika vor allem die Entstehung flüchtiger Schwefelverbindungen, insbesondere von Schwefelwasserstoff. Die Studie der Gruppe um Longjiang Li von der Sichuan University in Chengdu wurde im Journal "BMJ Open" veröffentlicht. "Mundgeruch hat erhebliche Auswirkungen auf die tägliche Arbeit und die sozialen Aktivitäten der Patienten und kann sogar zu psychischen Problemen wie Angstzuständen, Depressionen und sozialer Isolation, führen", schreiben die Forschenden.

Übeltäter Schwefelverbindungen

Vor allem Bakterien in den Vertiefungen der Zunge erzeugen im Mund übel riechende Gase durch den Abbau von organischen Substanzen. Die Mikroorganismen können aber auch auf den Zähnen oder in Zahnfleischtaschen sitzen. Solche Bakterien sind auch für Entzündungen des Zahnfleischs wie Gingivitis und des Zahnhalteapparats, also Parodontitis, verantwortlich. Professionelle Zahnreinigung, die Entfernung von Zahnstein und Zungenreinigung können die Halitosis oft bessern – sofern ihr keine Erkrankung außerhalb der Mundhöhle zugrunde liegt. Teilweise werden auch Mundwaschungen und Antibiotika eingesetzt und seit einigen Jahren eben Probiotika.

Li und Kollegen analysierten sieben Studien mit insgesamt 278 Teilnehmern. In den Studien beurteilten zum einen Menschen das Ausmaß des Mundgeruchs, in einigen wurden zudem flüchtige Schwefelverbindungen in der Atemluft gemessen. Zudem wurden teilweise die Beläge auf der Zunge und auf den Zähnen untersucht.

Gehemmtes Wachstum von anaeroben Bakterien

Die statistische Auswertung der Studienergebnisse zeigte eine deutliche Reduzierung des wahrnehmbaren Mundgeruchs, wenn die Patienten probiotische Bakterien verabreicht bekommen hatten. Zu diesen Bakterien gehörten Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius und Weissella cibaria. Die flüchtigen Schwefelverbindungen verringerten sich ebenfalls, allerdings nur bis etwa vier Wochen nach Beginn der Behandlung; danach schrumpften die Unterschiede zwischen der Probiotika-Gruppe und der Placebo-Gruppe. Zahn- und Zungenbeläge veränderten sich durch die Therapie nicht.

"Gemäß den vorliegenden Studien reduziert die probiotische Therapie die Konzentrationen von Geruchsstoffen, indem sie den Abbau von Aminosäuren und Proteinen durch anaerobe Bakterien hemmt", schreiben die Studienautoren. Durch die probiotischen Bakterien wird nämlich das Wachstum der anaeroben Bakterien gehemmt. Diese kommen für ihren Stoffwechsel ohne Sauerstoff aus und können tief in den Zungenspalten und anderen Ritzen des Mundraums sitzen. (APA, kru, 30.12.2022)