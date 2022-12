In dieser Galerie: 2 Bilder Pöltl (li) in der Offensive. Foto: Reuters/Scott Wachter-USA TODAY Sports Pöltl in der Defensive. Foto: Reuters/Scott Wachter-USA TODAY Sports

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) den zwölften Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Sie gewannen 122:115 gegen die New York Knicks. Jakob Pöltl steuerte neun Punkte, zwölf Rebounds und je zwei Assists sowie Blocks in 28:33 Minuten auf dem Parkett bei.

"Wir haben gut zusammengespielt, uns eine klare Führung erarbeitet und diese am Ende mit viel Einsatz heimgebracht", kommentierte der 27-jährige Wiener den Sieg. Bis auf 91:74 hatten sich die Texaner zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels abgesetzt. Die Knicks mussten trotz einer Saisonbestleistung von Julius Randle mit 41 Punkten zum fünften Mal hintereinander als Verlierer vom Feld. Keldon Johnson war mit 30 Zählern der beste Scorer der Spurs, die am Samstag die Dallas Mavericks empfangen.

Luka Doncic, der Star des nächsten Gegners von San Antonio, schrieb nach seinem 60-Punkte-Triple-Double-NBA-Rekord auch gegen die Houston Rockets dreifach zweistellig an. Beim 129:114 verzeichnete der Slowene 35 Zähler, 13 Assists und zwölf Rebounds. Die Boston Celtics feierten mit 116:110 gegen die LA Clippers den vierten Sieg in Folge. Jaylen Brown und Jayson Tatum erzielten je 29 Punkte für den Liga-Leader. (APA, 30.12.2022)

