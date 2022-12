Much cryptocurrency, very wow. Foto: Reuters / Dado Ruvic

Einen Hund zu finden, der noch berühmter ist als Kabosu, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Der japanische Shiba Inu – auch bekannt unter dem Namen Doge – ist nicht nur Meme-Legende, sondern auch Gesicht der Kryptowährung Dogecoin. Wer im Laufe der letzten zehn Jahre einen Internetbrowser geöffnet hat, dürfte das verschmitzte Lächeln des flauschigen Vierbeiners also schon einmal gesehen haben, meist versehen mit einer knappen Textzeile. Eine Ära, die nun dem Ende zugehen könnte.

Rund um Weihnachten informierte die Besitzerin des mittlerweile 17 Jahre alten Stars ihre Gefolgschaft darüber, dass Kabosu schwerkrank sei. Am Heiligen Abend habe sie aufgehört zu fressen und musste ins Krankenhaus. Am Mittwoch gab es dann ein Update: Die berühmte Hündin leide an Lymphom-Leukämie und akuter Cholangiohepatitis, also einer Entzündung der Gallenwege. Dennoch sei sie auf dem Weg der Besserung, habe wieder Appetit und könne Wasser trinken. Mittlerweile soll sie sogar ausreichend Kraft gehabt haben, um einen kurzen Spaziergang einzulegen.

Auf dem Weg der Besserung

"Ich danke euch allen für eure Gebete. Das Wunder von Kabosu wäre ohne eure herzlichen Wünsche und Gebete nicht möglich gewesen. Ich danke euch", schreibt Kabosus Besitzerin auf Instagram; begleitet von einem Video der Hündin, wie sie eingepackt in einen warmen Pullover auf einer sonnigen Wiese steht.

Alles begann am 23. Februar 2010, als die japanische Kindergärtnerin Atsuko Sato eine Fotoserie von Kabosu auf ihrem Blog veröffentlichte, berichtet "The Verge". Eines davon, die Hündin liegt mit verschränkten Vorderpfoten auf einem Sofa und schaut mit verschmitztem Blick in die Kamera, sollte unerwarteterweise Berühmtheit erlangen. Gegenüber den Berichterstattern erzählte Sato 2013, dass sie verblüfft gewesen sei, als sie erstmals auf Fotos von Kabosu stieß. "Es war ein sehr seltsames Gefühl, ihr Gesicht dort zu sehen. Es war eine Kabosu, die ich nicht kannte."

Eine eigene Kryptowährung

Einen weiteren Bekanntheitsschub erlangte der Shiba Inu laut der "Washington Post" dank der Kryptowährung Dogecoin. Diese wurde im Dezember 2013 als Spaßwährung eingeführt, erlangte 2021 massive Beliebtheit – und legte kurzzeitig einen riesigen Kursgewinn hin. Mit von der Partie war damals auch Elon Musk. Mit nur einem Tweet schaffte es der Tesla-Chef, dass der Dogecoin-Kurs massiv in die Höhe schoss. Um einen nachhaltigen Wertgewinn handelte es sich allerdings nicht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags liegt der Dogecoin bei 0,064 Euro. (mick, 30.12.2022)