Um das Plastikproblem etwas besser in den Griff zu bekommen, vereinfacht die Regierung das Mülltrennen. Der Schritt soll ein kleines Stück weiter in Richtung Kreislaufwirtschaft führen

Die neue Regelung soll erreichen, dass mehr Kunststoffverpackungen gesammelt und wiederverwertet werden.

Foto: Imago/Jose Luis Carrascosa

Wer am 1. Jänner den Abfall von der Silvesterparty in Müllsäcke packt, braucht sich beim Trennen bereits weniger Gedanken zu machen: Sämtliche Kunststoffverpackungen – Getränkekartons, Plastikflaschen, Sackerln und Tuben – wandern ab Jahresbeginn gemeinsam in die gelbe Tonne.



"Damit gibt es erstmals in ganz Österreich einheitliche Sammelregeln – das macht Sammeln einfacher und effizienter", sagte dazu Klima- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die neue Regelung zielt darauf ab, dass insgesamt mehr Plastik getrennt entsorgt wird. "So können wir in Zukunft mehr recyceln und schützen unsere Umwelt und unser Klima", hofft Gewessler.

Konkret wird erwartet, dass damit 20 Prozent mehr Kunststoffverpackungen gesammelt werden können – und nicht einfach im Restmüll oder gar in der Natur landen.

Mehr Emissionen als der Flugverkehr

Ebenso wichtig wie das Sammeln von zusätzlichem Plastikmüll ist allerdings, was danach mit dem Kunststoff passiert. So werden in Österreich nur knapp 30 Prozent stofflich verwertet, der Rest wir verbrannt. Damit ist die Recyclingquote im Europavergleich niedrig: Der EU-Schnitt liegt bei rund 40 Prozent. Am meisten wird in Litauen mit fast 70 Prozent recycelt.

Österreich belegt beim Recycling von Kunststoff den siebtletzten Platz. Weil ein großer Teil verbrannt wird, sorgt die Plastikproduktion und -verbrennung laut einer Analyse von Greenpeace für etwa vier Millionen Tonnen CO2. Zum Vergleich: Der Flugverkehr in Österreich verursacht etwa 2,6 Millionen Tonnen.



Die Nutzung von Kunststoff könnte um ein Vielfaches weniger klimaschädlich sein, wenn er einerseits sparsamer eingesetzt und andererseits größere Mengen recycelt werden würden. Das ist eines der Ziele der neuen Kreislaufwirtschaftsstrategie, die das Klimaministerium Mitte Dezember veröffentlichte.

Ressourcen wiederverwenden

Mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie soll Österreich es schaffen, möglichst viele Rohstoffe wiederzuverwenden und den hohen Verbrauch zu senken. Dieser lag zuletzt bei 19 Tonnen pro Kopf und Jahr – fünf Tonnen mehr als im EU-Schnitt.

Jetzt steckt die neue Strategie das Ziel, neben der Plastikreduktion den Verbrauch in der Bauwirtschaft, der Textilindustrie, bei Elektrogeräten sowie im Verkehr zu senken. Als konkrete Schritte nennt sie etwa die Priorisierung von Sanierung vor Neubau, die Schaffung attraktiverer Carsharing-Angebote sowie das vermehrte Recycling von Batterien. Insgesamt soll die sogenannte Zirkularitätsrate – also der Anteil der Ressourcen, die wiederverwendet werden – von heute rund zwölf Prozent bis 2030 auf 18 Prozent steigen.

Damit setzt Österreich einen Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft der EU-Kommission um, den diese bereits 2015 beschlossen hat und der 2020 überarbeitet wurde. Ein Teil dieses Plans ist eine europaweit geltende Recyclingquote. Diese legt fest, dass bis 2025 50 Prozent der Verpackungen recycelt werden, 2030 dann 55 Prozent. Entsprechend muss Österreich aufholen. Für Plastikgetränkeflaschen gelten noch etwas ambitioniertere Ziele: Bis 2025 sollen 77 Prozent recycelt werden, bis 2029 sogar 90 Prozent.

Ab 2025 kommen auch Metallverpackungen in die gelbe Tonne

Bisher wurde Plastikverpackungsmüll in Österreich sehr unterschiedlich entsorgt: Mancherorts wurden sämtliche Kunststoffverpackungen gesammelt, anderswo nur Plastikflaschen und Getränkekartons vom Restmüll getrennt.

Der nächste Schritt kommt 2025: Dann müssen auch Metallverpackungen gemeinsam mit Kunststoff gesammelt werden. Einige Bundesländer, etwa Wien, ziehen das bereits vor und sammeln bereits jetzt Metalle auch in der gelben Tonne. (Alicia Prager, APA, 31.12.2022)